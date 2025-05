Cristina encabezará un acto en Corrientes el próximo 7 de junio

Tras su reaparición pública el pasado 25 de mayo, Cristina Fernández de Kirchner lideró este martes una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) con la mirada puesta en los desafíos electorales de cara a las elecciones generales de octubre, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, considerada clave en la disputa contra la alianza confirmada entre La Libertad Avanza y el PRO. Además, la ex presidenta participará de un acto masivo en Corrientes, el próximo 7 de junio.

El encuentro, que reunió a consejeros de todo el país, sirvió para evaluar los resultados de los seis comicios provinciales celebrados este año, donde el PJ obtuvo desempeños por debajo de las expectativas. La senadora bonaerense Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a CFK, señaló que el debate se centró en “cómo conformar una propuesta partidaria competitiva a nivel nacional” para recuperar terreno frente al desencanto generado por el modelo económico actual.

Uno de los anuncios destacados fue que la titular del PJ viajará a Corrientes el sábado 7 de junio para participar en un acto político, en un contexto donde el gobernador radical Gustavo Valdés, de buen vínculo con Javier Milei, confirmó el desdoblamiento de las elecciones provinciales para el 31 de agosto.

La reunión abordó dos ejes centrales. El primero fue la necesidad de conformar listas legislativas con dirigentes comprometidos con los principios del partido, para evitar “fugas” como las ocurridas durante la sanción de la Ley Bases, que llevaron a la intervención de las seccionales del PJ en Misiones, Jujuy y Salta. El segundo fue la búsqueda de lineamientos político-electorales que permitan articular una alternativa atractiva para el electorado, especialmente para quienes rechazan las políticas económicas del gobierno de Milei.

“Analizamos las elecciones provinciales y los problemas por la coparticipación y los recursos que no llegan a las provincias. La gente no llega a fin de mes, y por eso necesitamos plantear una alternativa en un calendario electoral complicado”, resumió el senador formoseño José Mayans.

Por su parte, Teresa García descartó que se haya debatido revertir la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. “Cristina ha respetado la decisión del gobernador, y no se trató mi proyecto de concurrencia. No hubo pedidos para unificar los comicios”, aclaró la senadora, desmintiendo rumores al respecto. Además, criticó el impacto de los desdoblamientos provinciales: “Han debilitado el proyecto nacional del peronismo. No debemos debatir el territorio, sino el modelo de Milei que está hambreando a nuestra gente”.

