Crisis sanitaria: El trotskismo impulsa la creación de un Comité de Expertos contra el coronavirus

La legisladora Luciana Echevarría (MST en el Frente de Izquierda Unidad) criticó la política sanitaria del gobernador Juan Schiaretti y propuso crear un Comité de Expertos para tomar todas las medidas que requiere la crisis.

Echevarría dijo que “la situación de la provincia es muy crítica. El aumento de los casos es incesante, la ocupación de las camas críticas es muy elevada y el incremento de las muertes por coronavirus es realmente grave. Que en ese contexto sigan manteniendo todas las actividades no esenciales abiertas, no sólo es irresponsable, es directamente criminal: esto ya no es cordobesismo, es bolsonarismo explícito, y deja claro el desprecio que tienen por la vida de los cordobeses”.

La legisladora de la izquierda cordobesa apuntó que “hace días que ocultan la información y de repente tenemos una ocupación provincial del 94% de las camas críticas -contando todas las patologías-. Es la prueba más elocuente del fracaso del gobierno en la gestión de la pandemia, por eso es urgente cambiar de mando”.

Siguió diciendo que “necesitamos que se tomen todas las medidas necesarias para evitar todas las muertes que se pueda. El gobierno demostró que le interesa más no caer en las encuestas que cuidarnos. Los únicos que realmente pueden tomar las decisiones son los que desde hace más de un año le hacen frente a la pandemia: los trabajadores de la salud”.

En esa línea, expresó que “propuse la disolución del COE y su reemplazo por un Comité de Expertos conformado por especialistas y por las organizaciones gremiales de los trabajadores de la salud, como la UTS. Este comité no sólo deberá publicar y democratizar el acceso a la información sobre la pandemia y el proceso de vacunación, sino que además deberá resolver las restricciones y medidas necesarias para evitar el colapso y proteger la salud de todos”.

