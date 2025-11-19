Conéctate con nosotros

Crisis: La empresa autopartista Dana cerró su planta en San Luis y despidió a 50 empleados sin aviso previo

Publicado

La autopartista Dana cerró y despidió a sus empleados por WhatsApp. (Foto: Gentileza: La Provincia Diario).

Dana, la empresa especializada en piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos, cerró su planta que operaba en la provincia de San Luis y despidió a 50 empleados sin aviso previo. Sin embargo, a empresa autopartista señaló que todos los empleados despedidos recibirán el 100% de la indemnización correspondiente.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas con información de Naschel Noticias, el lunes por la noche se comunicó el cierre definitivo de la empresa autopartista, una decisión de la casa matriz en Estados Unidos que fue informada mediante mensajes de Whatsapp.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la decisión de la multinacional también afectará, indirectamente, a otros 40 empleos de proveedores locales.

Al respecto, el gobierno de San Luis difundió un comunicado en donde anunció que el martes estarían acompañando a los operarios despedidos durante una concentración frente a la fábrica. Entre los funcionarios provinciales estuvieron la directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, y el director de Industria, Juan Ríos.

A su vez, el Gobierno provincial detalló que la empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión laboral y productiva para los empleados despedidos. Desde Provincia indicaron que también acompañarán en ese proceso.

Dana se encarga de fabricar autopartes y componentes de transmisión en la provincia del centro-oeste argentino. En el pasado obtuvo contratos como proveedor de terminales automotrices.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

