Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Crisis: Essen despidió trabajadores por la caída de la demanda

Publicado

Imagen de productos Essen. La empresa despidió 30 trabajadores a causa de la caída de la demanda interna. (Foto: Gentileza).

La fábrica de ollas y sartenes Essen confirmó que despidió cerca de 29 trabajadores a causa de la caída de la demanda que obligó a recortar planes de producción. Asimismo, negó que sustituya su oferta de productos por elementos importados desde China.

Incendios

“En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual”, señaló la empresa.

Asimismo, sostuvo que “estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda”.

Turismo

Essen aclaró que “no ha importado ningún producto terminado que reemplace a los fabricados con la tecnología instalada en su planta de Venado Tuerto”, según un comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

La empresa indicó: “La apertura reciente del mercado argentino permitió ampliar su capacidad de innovación a través de nuevos productos que la compañía idea y diseña en Argentina, pero cuya fabricación se realiza en el exterior debido a que la tecnología necesaria para producirlos no existe localmente”.

Epec

“Estos desarrollos, realizados junto a proveedores internacionales, complementan la línea principal sin reemplazar la producción nacional”, añadió.

Dentro de estos productos importados, el rubro cacerolas —para el cual no existe tecnología de fabricación en el país— representó en 2025 sólo el 1,9% de las ventas.

Mackentor

La empresa agregó que “exporta el 30% de la producción de Venado Tuerto a sus filiales propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México” y ratificó que “el plan de expansión regional continúa avanzando”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Día crítico en los mercados: el dólar volvió a subir y las acciones argentinas se desplomaron en Wall Street

La volatilidad volvió a dominar a los mercados este jueves, en una jornada que combinó tensiones externas, toma de ganancias y un renovado repunte...

Hace 7 días

Noticias

Los gobernadores del Norte Grande se mostraron unidos y endurecieron el reclamo a Nación por más fondos

La vigésimo segunda asamblea de gobernadores del Norte Grande dejó un mensaje político claro y coordinado hacia la Casa Rosada: las provincias del norte...

Hace 7 días

Noticias

Detuvieron a tres acusados de un robo en Bell Ville tras un operativo policial que abarcó cinco localidades cordobesas

Un amplio operativo policial coordinado por la División Investigaciones de la Departamental Unión permitió detener a tres sospechosos vinculados a un robo ocurrido el...

Hace 7 días

Noticias

El periodismo argentino alertó a la CIDH por la libertad de expresión y el Gobierno minimizó los cuestionamientos

En una audiencia virtual que expuso con crudeza la tensión entre organizaciones de derechos humanos y el Gobierno nacional, representantes de Amnistía Internacional, el...

Hace 7 días