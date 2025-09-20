Conéctate con nosotros

Crisis económica: El consumo cayó 1,9% en agosto

Un supermercado Disco. (Foto: Gentileza).

El consumo masivo cayó 1,9% en agosto respecto del mes anterior,  arrastrado por menores ventas en kioscos, almacenes y farmacias, de acuerdo con un relevamiento privado.

La consultora Scentia relevó una baja mensual de 1,9% en agosto, compuesta por una caída de 4,4% en las ventas de kioscos y almacenes, 2,6% en farmacias y 2,2% en autoservicios. Mayoristas también cayeron 0,9%. En cambio, comercio electrónico y supermercados de cadena crecieron 5,2% y 2,2%, respectivamente.

En comparación interanual, el consumo creció 4% en agosto, y en lo que va del año acumula un crecimiento de 1,2%.

Osvaldo Del Río, director de la consultora Scentia,  señaló que en agosto “se repite el signo positivo en la mirada agregada, logrando un +4% en la variación respecto del mismo mes de 2024, mientras que en el acumulado anual alcanza un +1,2%”. Sin embargo, observó que “continúa siendo dispar el comportamiento de los canales”.

En agosto, las ventas de supermercados cayeron 5,1%, respecto de igual mes del año pasado, mientras que en el acumulado del año bajaron 5,4%. También los mayoristas registraron un descenso de 8,1% interanual y 2,3% en lo que va de 2025.

En cambio, el consumo en autoservicios independientes creció 5,7% interanual, aunque de enero a agosto perdieron 2,3%.

Almacenes y kioskos registraron un crecimiento de 10,3% interanual y un incremento de 8,8% en el acumulado de este año. También las farmacias tuvieron una suba de 3,3% frente a agosto 2024 y  de 5,5% en el año. El comercio electrónico fue el que tuvo el mayor crecimiento: +13,3% interanual y +10,2% este año.

En cuanto a las distintas canastas, las mayores ventas se concentran en perecederos (+9,8% interanual), impulsivos (+9,6%) y alimentos (+6,2%). Bebidas sin alcohol (+4,5%), limpieza de ropa y hogar (+4,3%) y desayuno y merienda (+2,3%) también crecieron.

En el total de los canales, cayeron las ventas de artículos de higiene y cosmética (-3,1%) y bebidas con alcohol (-2%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

