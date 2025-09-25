Crisis cambiaria: El campo liquidó USD 7 mil millones y se terminaron las retenciones 0

El sector agropecuario presentó declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por US$7 mil millones en apenas tres días, luego de que el Gobierno anunciara la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre para acelerar el ingreso de divisas. Este miércoles, por la noche, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que se alcanzó la registración completa del cupo establecido por el decreto 682/2025 y que se volvía desde hoy jueves al esquema anterior.

En consecuencia, queda sin efecto la posibilidad de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) amparadas por los beneficios de esa normativa.

A partir de ahora, los exportadores solo podrán inscribir operaciones bajo el régimen anterior al decreto 682/2025, retomando las condiciones vigentes antes de su entrada en vigor.

El organismo señaló que el cumplimiento del cupo implica el cierre de esta etapa de registración, y que el sector exportador deberá adecuarse nuevamente al esquema habitual de las DJVE.