Crisis cambiaria: El campo liquidó USD 7 mil millones y se terminaron las retenciones 0

Publicado

Porotos de soja. (Foto: Gentileza).

El sector agropecuario presentó declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por US$7 mil millones en apenas tres días, luego de que el Gobierno anunciara la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre para acelerar el ingreso de divisas. Este miércoles, por la noche, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que se alcanzó la registración completa del cupo establecido por el decreto 682/2025 y que se volvía desde hoy jueves al esquema anterior.

En consecuencia, queda sin efecto la posibilidad de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) amparadas por los beneficios de esa normativa.

A partir de ahora, los exportadores solo podrán inscribir operaciones bajo el régimen anterior al decreto 682/2025, retomando las condiciones vigentes antes de su entrada en vigor.

El organismo señaló que el cumplimiento del cupo implica el cierre de esta etapa de registración, y que el sector exportador deberá adecuarse nuevamente al esquema habitual de las DJVE.

El Gobierno dispuso, al comienzo de esta semana, la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones.

Con esta resolución, el Gobierno buscó reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

