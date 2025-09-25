Crisis cambiaria: El campo liquidó USD 7 mil millones y se terminaron las retenciones 0

En consecuencia, queda sin efecto la posibilidad de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) amparadas por los beneficios de esa normativa.
A partir de ahora, los exportadores solo podrán inscribir operaciones bajo el régimen anterior al decreto 682/2025, retomando las condiciones vigentes antes de su entrada en vigor.
El organismo señaló que el cumplimiento del cupo implica el cierre de esta etapa de registración, y que el sector exportador deberá adecuarse nuevamente al esquema habitual de las DJVE.
La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones.
Con esta resolución, el Gobierno buscó reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.
