[Criptogate] Ya son cuatro las denuncias de corrupción alrededor del escándalo con $LIBRA

El sitio especializado CoinDesk, de Estados Unidos, lanzó una bomba en relación al escándalo con criptomonedas en el que se encuentra involucrado el presidente Javier Milei: El co-creador de $LIBRA Hayden Mark Davis afirmó que realizó pagos a Karina Milei y aseguró que, a través de ella, se jactaba de que “podía controlar” al presidente argentino. Con esta, ya son cuatro las denuncias públicas conocidas sobre presuntos actos de corrupción en este caso.

La publicación, un medio de comunicación especializado en criptomonedas, blockchain y tecnología financiera, uno de los más influyentes en el mundo cripto, reveló que tuvo acceso a mensajes de texto en los que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, afirmó que podía “controlar” a Milei gracias a los pagos que había estado realizando a la hermanda del titular del Ejecutivo.

“Yo controlo a ese n**** (palabra censurada por el medio, que sería nigga, de uso despectivo hacia las personas afroamericanas pero que también puede ser empleada para referirse a alguien sobre quien se tiene control o influencia, sin necesariamente connotaciones raciales)”, afirmó Davis en mensajes de texto de mediados de diciembre, agregando: “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que le digo y hace lo que quiero”.

CoinDesk asegura en su artículo que intentó comunicarse con la oficina de la secretaria General del gobierno nacional, pero que Karina no respondió a la solicitud de comentarios por parte del sitio. Davis tampoco respondió a múltiples intentos de contacto.

Por el momento, el mayor beneficiario del lanzamiento del memecoin basado en Solana habrían sido Davis y su empresa, Kelsier Ventures. Carteras controladas por estas entidades obtuvieron más de 100 millones de dólares en las primeras horas de $LIBRA, cuando el token subió hasta los 5 dólares antes de desplomarse más de un 95%, causando la pérdida de millones en inversiones especulativas.

Dice la publicación estadounidense que, en los mensajes de diciembre, Davis afirmó que podía lograr que Milei promoviera proyectos en redes sociales. Y dos meses después, un tuit de Milei sobre $LIBRA impulsó el valor del token.

OTRAS DENUNCIAS

– La Coalición Cívica realizó una denuncia penal para que se investigue el escándalo. En la presentación recuerda que “siendo diputado nacional, Milei promocionaba y daba cursos de ‘capacitación’ sobre inversión en la consultora ‘NW’, empresa que como anticipamos, tiene como CEO a Mauricio Novelli y su socio Torrones Godoy. Por entonces mientras sorteaba su dieta como legislador, percibía honorarios por los ‘cursos de capacitación’ que promocionaba esa empresa, a través de un personaje que ya era sumamente mediático y que, por ende, atraía participantes a estos cursos”. El escrito señala que Novelli y su empresa NW fueron los organizadores de Tech Forum el año pasado. Agrega que “uno de los participantes de ese Foro, el señor Charles Hoskinson, cofundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano y referente mundial del universo de “criptos” afirmó que ese evento organizado por Mauricio Novelli y su entorno, de vínculos con el presidente, le sugirió pagar para obtener una entrevista con Javier Milei.

Hoskinson reveló que le hicieron un pedido de coimas para organizarle una reunión con el Presidente. “Danos algo y podrían pasar cosas mágicas”, dijo que le sugirieron. “Eso sería una violación de la FCPA, no podemos hacer eso y de repente nos dejaron de hablar”. La FCPA es la legislación estadounidense que penaliza los sobornos a funcionarios de otros países y que Donald Trump quiere derogar.

Todo esto fue publicado a través de un video de 15 minutos en la cuenta de X del empresario. Finalmente, Hoskinson apareció en una foto grupal con Novelli y con Milei, pero sostuvo su negativa a acceder a una reunión privada y a una fotografía individual con el Presidente de la Nación.

-El experto en finanzas descentralizadas Diógenes Casares reveló, según distintos medios periodísticos, otro pago de coimas. “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto NO significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token”, dijo.

-El sitio La Política Online publicó que el analista británico experto en cripto Nick O’Neill, reveló el domingo en un video que confirmó “con altas fuentes” y “con 100% de certidumbre”, que hubo coimas a funcionarios libertarios ligados al impulso de $LIBRA. “Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token”, dijo.

EL CASO $LIBRA

El presidente ultraderechista Javier Milei sorprendió el viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales (incluso fijando el posteo), promoviendo una criptomoneda llamada $Libra. Tras el anuncio de Milei, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas. En ese interín alcanzó un valor de 4500 millones de dólares. Se estima que sus impulsores habrían vendido su participación antes del desplome, reuniendo una cifra de alrededor de 90 millones.

En las redes circuló casi inmediatamente la advertencia de que se estaba ante una posible estafa conocida como rug pull, que consiste en inflar un activo artificialmente para atraer inversores y huir justo a tiempo para quedarse con las ganancias de los incautos. La jugada necesita, para ser exitosa, de una celebridad que promocione la cripto, en este caso Milei. Ese movimiento es el que genera confianza entre los inversores.

Luego, cuatro horas más tarde, frente a las críticas y el escándalo que se había desatado, borró el posteo original y se retractó de su intervención con un nuevo posteo, afirmando que no tenía “vinculación alguna”. Este lunes, volvió a repetir en una entrevista por TV el mismo eje discursivo y aseguró que “actuó de buena fe”.

Milei escribió en su primera intervención en X: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que “el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país”. El proyecto está vinculado a una entidad denominada “Kip Network” y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

Horas más tarde, el presidente, al dar marcha atrás, posteó lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Cabe recordar que fueron realizadas numerosas denuncias judiciales por cohecho, estafa y violación a la Ley de Ética Pública, entre otros delitos, contra Milei y otros funcionarios y empresarios que hayan tenido participación en los hechos. Estas demandas recayeron en el Juzgado de María Romilda Servini. Se destacan las presentadas por Claudio Lozano, por un lado, y la de los diputados nacionales de la Coalición Cívica junto a Lilita Carrió.

En tanto, en Estados Unidos, un estudio de abogados que actúa en representación de 40 damnificados pidió la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI. También dio participación a la Comisión Nacional de Valores de aquel país. Allí se solicita que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido, ya que perdió su valor en tiempo récord.

