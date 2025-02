[Criptogate] Milei, las criptomonedas y la psicopatología del poder

Si queremos evitar la superficialidad en el análisis hay que responder a 2 preguntas que son centrales. ¿Qué fue lo que pasó en la mente de un gobernante exitoso para hacer lo que hizo? ¿Cuál es y cuál será la responsabilidad del Estado argentino por la conducta del presidente Milei?

Creo que la calificación penal de la conducta presidencial como negligente o dolosa es un tema menor. Haya sido estafado o bien haya sido partícipe en una estafa internacional. Sus palabras de promoción y apoyo a esa criptomoneda ($LIBRA) han tenido consecuencias y han generado millonarios y ruinas económicas.

Este es hoy un debate central en las democracias modernas. Hasta qué punto las redes sociales expresadas en cuentas públicas o privadas de un presidente, son la expresión de la voluntad del Estado. Y hasta qué punto, generan responsabilidad reparatoria estatal.

¿Qué diferencia jurídica y política hay entre las palabras de un presidente expresadas en sus cuentas privadas y las expresadas en cuentas públicas?

Se debe recordar que la promoción que hace Javier Milei de esta criptomoneda la realiza en su cuenta privada. Pero también que la hace al cierre de los mercados bursátiles el ultimo día de la semana, con tres días de feriados consecutivos.

Es decir, con pleno conocimiento para un especialista de que el movimiento y la respuesta de los mercados estaría suspendido durante tres largos días.

Mi posición es clara: Las palabras de un presidente expresadas en redes sociales, sean cuantas públicas o privadas, constituyen actos estatales y generan responsabilidad penal, civil y política. Esta es la lógica del mundo digital que hoy marca a las Democracias del Siglo XXI. Los boletines oficiales han sido, en gran medida, reemplazados por las cuentas presidenciales en redes sociales.

Esta introducción sirve para sostener que las palabras de promoción y apoyo de Javier Milei a esta criptomoneda son expresiones del Estado Argentino y generan responsabilidad estatal, más allá de que hayan sido publicadas en su cuenta privada.

El destinatario virtual no distingue si el mensaje llega desde una cuenta pública o privada, solo mira el mensaje y quien lo firma, y, por esa razón, el presidente Milei deberá responder judicialmente de sus dichos como funcionario público que es.

LA PSICOPATOLOGÍA DEL PODER

En Argentina tenemos sobrados ejemplos de cómo un gobernante exitoso, como lo es ahora Milei, cae fácilmente en el encandilamiento de su propia imagen. El narcisismo del poder y con él, la creencia en su impunidad y en su eternidad. Ya nos pasó con Cristina Fernández de Kirchner con el “vamos por todo” en el esplendor de su popularidad. O bien con el uso el uso de los DD.HH. para castigar y descalificar al adversario político en públicos juzgamientos. O bien la justificación en la lucha contra el neoliberalismo para lavar activos provenientes de la corrupción del poder.

Y Milei, que apareció como un diferente, que venía a ayudarnos a escapar del espanto de un gobierno marcado por la incompetencia y la corrupción, cae en lo mismo o muy parecido. No hay mucha diferencia entre la estafa con las criptomonedas y la fiesta de Olivos de Alberto Fernández o con la causa de los cuadernos de Cristina.

Solo un cambio de formas de expresión del poder. La participación de Milei en esta estafa digital internacional está fuera de toda duda. Sea por incompetencia o sea por dolo.

La psicopatología del poder es un segmento de la psicología social que analiza los comportamientos gubernamentales. Ese análisis está condicionado al marco cultural de cada sociedad.

La sociedad argentina está marcada por la dialéctica del éxito y de la derrota. A los gobernantes exitosos, los argentinos les perdonamos casi todo, no nos importa demasiado el costo penal o el costo ético social del éxito.

A un gobernante exitoso como lo es Milei, por sus aciertos en la macroeconomía, le está pasando lo mismo que a Cristina Fernández de Kirchner en el esplendor de su poder. Ambos parecen haber caído en la ilusión narcisista de encandilarse con su propia imagen. Milei pensó que sus éxitos en la lucha contra la inflación lo habilitaban a todo, a ir por todo, como nos decía la ex presidenta.

Esta parecería ser la marca argentina del éxito gubernamental: La impunidad del poder. Milei decidió usar las redes sociales como instrumento de poder. Como Cristina lo hacía en sus mensajes por Cadena Nacional.

Milei con las redes sociales gano las elecciones. Y con ellas, gobierna. Con ellas elogia y ejecuta funcionarios. No hay líneas divisorias entre lo público y lo privado en este mundo de las democracias digitales. La estafa con las criptomonedas es un hecho que no admite prueba alguna en contra. Es público y ha sido reconocido por el presidente. Solo falta saber si será o no investigado con imparcialidad e independencia.

No es para nada suficiente que se pida la investigación de la Oficina Anticorrupción, que es una estructura que depende del Poder Ejecutivo y como tal, está sometida a presiones y despidos fulminantes de Milei. Hace falta una investigación en manos de jueces independientes e imparciales que analicen con las pruebas y los hechos qué fue lo que pasó y cuál es la responsabilidad de la República Argentina y cuál es la responsabilidad del presidente Milei.

La Justicia Argentina tiene debilidad histórica cuando investiga al poder. Así lo dice el Informe 1/98 de la CIDH en un Informe de Bógota. Creo que este caso es una oportunidad que se le presenta a la Justicia argentina de reconciliarse con la sociedad y contarnos a los argentinos con rigor y objetividad qué fue lo que en realidad paso con esta inédita promoción presidencial de una criptomoneda y por qué paso lo que pasó.

* Juan Carlos Vega. UC Córdoba, UC Lovaina.

