[Criptogate] Estafados y solos

En estos momentos los medios nacionales e internacionales, las redes sociales y la gente en cualquier lugar del país comenta lo ocurrido el pasado viernes por la noche con la “criptomoneda o criptomeme” $Libra y la participación totalmente ilegal del presidente Milei.

Lo ocurrido, muestra la participación del Presidente de la Nación en una estafa a quienes confiaron en su reputación como economista libertario y su investidura como Presidente de la República Argentina. El personaje Milei creció en popularidad entre las personas vinculadas al mundo de las finanzas virtuales, que se rige por la lógica de especulación financiera construyendo una cultura económica de esa modalidad. Esa fue la razón por la que lo ocurrido es de tamaña gravedad. Quien aconsejo es nada más y nada menos que el Presidente de Argentina a quien los principales actores económicos del mundo actual expusieron como un referente.

Se dice que de la operatoria participaron unas 44.000 mil personas, las cuales en su mayoría no son argentinas. Los ganadores en la subida de la cotización de la naciente moneda y su muerte (unas seis horas) fueron un puñado de personas (que seguramente conoceremos con el correr de los días) mientras que la mayoría perdió ahorros y capital en la timba de las finanzas virtuales.

La reputación y confianza que los seguidores del gurú panelista, devenido en presidente, pierde valor al mismo ritmo que la moneda que promociono. Quienes confiaron y perdieron dinero se sienten estafados y solos, sin tener a quien recurrir. Pero existe un universo aún mayor de seguidores y fans que hoy deben sentir el dolor de la estafa perpetrada por las empresas de medios dueñas de los principales canales de televisión, radios y los servicios de Internet que pagamos la mayoría de los y las argentinas, quienes fueron los creadores del personaje, del líder carismático que vino a despertar leones y del que ahora harán carne picada.

Milei es villano y víctima, a la vez. Es el villano culpable, embriagado de soberbia, que maltrata a todo aquel quien no se alinea con sus ideas y dichos, desde la transferencia de recursos que implicó “el ajuste más profundo de la historia” (como a él mismo le gusta decir), siendo el criptogate una paradoja de iguales procedimientos pero con más damnificados, hasta el costoso mantenimiento del valor del dólar para que especuladores de similar ideología se lleven riquezas nacionales, transmitiendo los costos y deudas de esos mecanismos a la población.

En los próximos días, veremos denuncias e intentos de capitalización política por lo hecho por “la víctima Milei” de quienes lo llevaron a creerse un mesías, un enviado que venía a rescatar el mundo libre del (inexistente) “mundo comunista”.

Mientras argentinas y argentinos nos encontraremos solos como espectadores de una tragedia previsible. Será nuestra tarea, velar por el bienestar general, porque quienes ganan con la especulación y ponen al personaje Javier Milei en el centro de la escena seguirán victimizando al presidente e indirectamente al pueblo. Milei deberá pagar por su corrupción y/o idiotez, por su ineptitud para gobernar y junto con él, sus funcionarios e inventores, sus aliados parasitarios. Tendremos que velar para que la oposición cumpla su rol y no se vendan por un cargo o dólares que llevarán a Paraguay o una cueva virtual del tecnofaudalimo.

Somos una sociedad que tiene diferencias en cómo hacer de este país un lugar dónde podamos prosperar y ser felices, eso es parte de la política, debatir sobre cuál es la forma, el camino que debemos recorrer para alcanzar el destino que anhelamos como sociedad. Debemos detener esta estafa orquestada con discursos que nos convencen de que no podemos, que es lo que hay, que no somos dignos de un país mejor. Deberemos romper la propuesta de soledad e individualismo que nos propusieron, porque cada día está más claro, que La Libertad NO Avanza, que la propuesta de libertad parece una estafa en la que tarde o temprano nos quedaremos solos.

* Darío Gómez Pucheta es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Administración y Políticas Públicas.

