[Criptogate] El peronismo presentará un pedido de juicio político contra el presidente

El bloque de diputados de Unión por la Patria presentará un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Milei, a raíz del escándalo y la estafa producida a través de la criptomoneda $LIBRA.



Así lo comunicó la bancada que conduce Germán Martínez durante una conferencia de prensa que brindaron en el tercer piso del Palacio Legislativo de la que participaron los diputados Carolina Gaillard, Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez, Eduardo Toniolli y Eduardo Valdés.

Martínez expresó: “Lo sucedido para nosotros es gravísimo, al menos desde el punto de vista legal, político, institucional que puede tener consecuencias graves para la Argentina. Es un escándalo que trasciende la frontera, que tiene una gran repercusión puertas adentro, pero también en el plano internacional. Esta estafa es una noticia que hoy se está analizando en forma global”.

“La gravedad se va incrementando a medida que van apareciendo nuevos actores, nuevos hechos, nuevas denuncias. Cuando tomamos la determinación de avanzar en un pedido de juicio político el sábado, en ese momento no sabíamos la cantidad de denuncias que ya había radicada en la justicia”, comentó.

El jefe del bloque se mostró asombrado al enterarse que “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI están también sobre la denuncia. (…) Da la sensación de que este escándalo va a dar un nuevo capítulo cada día y, por lo tanto, esa dimensión del escándalo requiere una respuesta institucional en el Congreso argentino de la misma proporción”.

QUÉ HIZO EL PRESIDENTE

El presidente ultraderechista Javier Milei sorprendió el viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales (incluso fijando el posteo), promoviendo una criptomoneda llamada $Libra. Tras el anuncio de Milei, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas. En ese interín alcanzó un valor de 4500 millones de dólares. Se estima que sus impulsores habrían vendido su participación antes del desplome, reuniendo una cifra de alrededor de 90 millones.

En las redes circuló casi inmediatamente la advertencia de que se estaba ante una posible estafa conocida como rug pull, que consiste en inflar un activo artificialmente para atraer inversores y huir justo a tiempo para quedarse con las ganancias de los incautos. La jugada necesita, para ser exitosa, de una celebridad que promocione la cripto, en este caso Milei. Ese movimiento es el que genera confianza entre los inversores.

Luego, cuatro horas más tarde, frente a las críticas y el escándalo que se había desatado, borró el posteo original y se retractó de su intervención con un nuevo posteo, afirmando que no tenía “vinculación alguna”. Este lunes, volvió a repetir en una entrevista por TV el mismo eje discursivo y aseguró que “actuó de buena fe”.

Milei escribió en su primera intervención en X: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que “el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país”. El proyecto está vinculado a una entidad denominada “Kip Network” y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

Horas más tarde, el presidente, al dar marcha atrás, posteó lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Por último, cabe recordar que fueron realizadas numerosas denuncias judiciales para investigar al presidente Milei, que recayeron en el Juzgado de María Romilda Servini. En tanto, en Estados Unidos, un estudio de abogados que actúa en representación de 40 damnificados pidió la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI. También dio participación a la Comisión Nacional de Valores de aquel país. Allí se solicita que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido, ya que perdió su valor en tiempo récord.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.