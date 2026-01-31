Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Criptogate: El “Lilito” Ferraro dijo que “Milei mintió y ocultó un acuerdo firmado con Davis”

Publicado

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. (Foto: Prensa / Archivo).

El diputado nacional y titular de la Comisión Investigadora del Criptogate, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), afirmó este viernes que “la justicia ya no tiene excusas. Hoy Clarín y (el periodista) Mariano Vidal confirman y difunden el texto completo del acuerdo de asesoramiento firmado entre Javier Milei y Hayden Davis el 29 de enero de 2025, 15 días antes de $LIBRA, un acuerdo clave para legitimar a Davis y garantizar frente terceros la participación del Presidente en la promoción del token”.

Ferraro emitió un pronunciamiento a través de su cuenta en la Red X. Allí asegura que “si alguien es tu asesor y actúa a tu nombre, no se puede alegar desconocimiento. Queda probado que hubo una relación previa, directa y formal entre ambos” y precisa que “$LIBRA no fue algo casual ni un hecho aislado”.

Turismo

El legislador del partido de Lilita Carrió recordó que “durante todo 2025, el Presidente negó ese vínculo y ocultó información de carácter público, mientras desde la Comisión Investigadora y el periodismo se documentó la secuencia coordinada que terminó en $LIBRA. Se entiende ahora por qué se obstruyó el control parlamentario durante todo este año, la negativa sistemática de Milei, Karina Milei y sus ministros a declarar, y el ocultamiento de informes de la UTI y de la Oficina Anticorrupción”.

Luego expresó que “Milei firmó cualquier cosa. El acuerdo, que se pretende “confidencial y personal”, es un mamarracho contractual, híper desprolijo, que parece hecho con ChatGPT, evidencia de que no intervino ningún organismo técnico ni la Secretaría Legal y Técnica. Una irresponsabilidad total. El texto habla de una oferta de asesoramiento de Davis en temas tecnológicos y cripto, que fueron una pantalla. El verdadero objetivo era el lanzamiento de $LIBRA dos semanas después”.

Mackentor

Ferraro agrega que “aunque después del rug pull Milei borró el tuit con el que difundió $LIBRA y alegó que “no conocía los pormenores”, el acuerdo lo desmiente al haber aceptado formalmente un asesoramiento del organizador operativo y logístico de $LIBRA en el hotel de Dallas, donde también estuvieron Novelli y Terrones Godoy, el primero con vínculos directos previos con Milei en otros proyectos. La información privilegiada detectada por los técnicos de la Comisión, que dio lugar a compras masivas de $LIBRA segundos antes del tuit, tiene ahora su explicación, la participación presidencial estaba asegurada, y el acuerdo firmado le dio respaldo a Davis para promover $LIBRA y montar el esquema que terminó en el rug pull”.

Telecom

Dice, por último, que “se confirman muchas de las conclusiones a las que arribamos en el Informe Final de la Comisión Investigadora: el Presidente mintió al Congreso y al pueblo argentino, y firmó acuerdos confidenciales con estafadores nacionales e internacionales, sin evaluar ni ser precavido respecto de la responsabilidad que implica la investidura presidencial. Con esta información y pruebas a la vista, la Justicia no puede seguir con excusas para dilatar la investigación”.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Apertura y desindustrialización: Milei atacó a Paolo Rocca de Techint y lo trató de “Don Chatarrín”

El presidente Javier Milei calificó este martes como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tras la polémica por la licitación de...

Hace 3 días

Noticias

Reforma laboral: La UOM reúne a gremios para enfrentar el proyecto oficialista

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, volverá a recibir este miércoles, a las 16, a dirigentes de gremios de la CGT que...

Hace 3 días

Noticias

Reforma laboral: La peronista Kelly Olmos presentó un proyecto alternativo al del gobierno

La diputada nacional y ex ministra de Trabajo Kelly Olmos (PJ CABA, Unión por la Patria) presentó su propia iniciativa de reforma laboral que...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Vecinos de catorce barrios declaran persona “no grata” al desarrollista Lucas Salim, CEO de la constructora Proaco

Los centros vecinales y vecinos autoconvocados de catorce barrios de la ciudad de Córdoba declararon “persona no grata” al polémico Lucas Salim, CEO de...

Hace 2 días