[Criptogate] El fiscal Taiano ordenó las primeras medidas de prueba

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó informes a distintos organismos como el Banco Central, la CNV y la IGJ, entre otros. Taiano es el responsable de la investigación por el escándalo del criptogate en el que se encuentra involucrado el presidente ultraderechista, Javier Milei.

Según la información que trascendió, el fiscal ordenó “ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia”.

Por otra parte, y entre otras medidas, “se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática, a la vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días, con el objeto de dilucidar los sucesos denunciados”.

También se pidieron “informes” al Banco Central, la Comisión de Valores, la Inspección General de Justicia (IGJ) y a Google, entre otras dependencias y empresas.

El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, involucra también a Hayden Mark Davis (co-creador de $LIBRA), Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

Luego de que los denunciantes ratificaran sus presentaciones en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, la jueza María Romilda Servini delegó la investigación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal. En total, se investigan más de un centenar de denuncias.

Milei quedó involucrado en el caso después de que el 14 de febrero último anunciara en su cuenta de X el lanzamiento de Viva La Libertad Project, un proyecto de criptomonedas que buscaría impulsar el financiamiento para pequeñas empresas y emprendimientos que se desplomó a las pocas horas y ocasionó pérdidas millonarias para los inversores.

El tuit fue publicado a las 19:01 del viernes pasado en la red social, apenas tres minutos después del lanzamiento de $LIBRA. Su valor llegó a los 5 dólares en pocos minutos. Poco tiempo después, los dueños de la mayoría de los token se retiraron y el precio cayó a centavos. Se calcula que la burbuja generó pérdidas de casi 300 millones de dólares. Davis obtuvo alrededor de 100 millones de dólares de ganancia como fruto de la maniobra. En medio del escándalo, el presidente borró su posteo y trato de separarse del hecho, afirmando que no tenía ninguna vinculación. En la jerga de las finanzas tecnológicas, lo que sucedió es denominado Rug Pull.

A la causa que se instruye en la Argentina se suman las denuncias en Estados Unidos, donde se encuentra Hayden Davis, uno de los responsables de la criptomoneda, que se encontró con Milei en octubre de 2024 en un foro tecnológico y enero en la Casa Rosada. El día de la disertación de Milei, en el simposio tech, Davis estaba en primera fila. Julian Peh también tuvo su foto con Milei.

El caso generó un escándalo de alcance internacional y consecuencias judiciales por el momento imprevisibles, con Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la presidencia, sospechada de ser parte de una cadena de favores para hacer negocios con privados.

EL CASO $LIBRA

Milei sorprendió el viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales (incluso fijando el posteo), promoviendo una criptomoneda llamada $Libra. Tras el anuncio de Milei, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas. En ese interín alcanzó un valor de 4500 millones de dólares. Se estima que sus impulsores habrían vendido su participación antes del desplome, reuniendo una cifra de alrededor de 90 millones.

En las redes circuló casi inmediatamente la advertencia de que se estaba ante una posible estafa conocida como rug pull, que consiste en inflar un activo artificialmente para atraer inversores y huir justo a tiempo para quedarse con las ganancias de los incautos. La jugada necesita, para ser exitosa, de una celebridad que promocione la cripto, en este caso Milei. Ese movimiento es el que genera confianza entre los inversores.

Luego, cuatro horas más tarde, frente a las críticas y el escándalo que se había desatado, borró el posteo original y se retractó de su intervención con un nuevo posteo, afirmando que no tenía “vinculación alguna”. Este lunes, volvió a repetir en una entrevista por TV el mismo eje discursivo y aseguró que “actuó de buena fe”.

Milei escribió en su primera intervención en X: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que “el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país”. El proyecto está vinculado a una entidad denominada “Kip Network” y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

Horas más tarde, el presidente, al dar marcha atrás, posteó lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Cabe recordar que fueron realizadas numerosas denuncias judiciales por cohecho, estafa y violación a la Ley de Ética Pública, entre otros delitos, contra Milei y otros funcionarios y empresarios que hayan tenido participación en los hechos. Estas demandas recayeron en el Juzgado de María Romilda Servini. Se destacan las presentadas por Claudio Lozano, por un lado, y la de los diputados nacionales de la Coalición Cívica junto a Lilita Carrió.

En tanto, en Estados Unidos, un estudio de abogados que actúa en representación de 40 damnificados pidió la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI. También dio participación a la Comisión Nacional de Valores de aquel país. Allí se solicita que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido, ya que perdió su valor en tiempo récord.

Mientras que durante las jornadas del lunes y martes se conocieron denuncias de pago de coimas al entorno del presidente, que incluso involucran a la hermana del titular del Poder Ejecutivo, Karina Milei. Este último planteo fue realizado por Hayden Mark Davis, co-creador de $LIBRA a la revista especializada CoinDesk. Según la publicación, Davis se jactaba de que podía “controlar” al presidente argentino gracias a los pagos que había estado realizando a su hermana.

MÁS INFORMACIÓN

VER [Criptogate] Milei evitó la creación de una comisión investigadora en el Senado con el apoyo de los gobernadores de la UCR.

VER [Criptogate] Ya son cuatro las denuncias de corrupción alrededor del escándalo con $LIBRA.

VER Macri apuntó al entorno de Milei: “Hemos visto a un presidente descuidado y mal rodeado”.

VER Cristina a Milei: “No sólo sos un estafador con las cripto, también sos un estafador con las entrevistas”.

VER Fuertes críticas de gobernadores peronistas al criptogate de Milei.

VER [Criptogate] Milei: “Hayden Mark Davis me acercó la propuesta de armar una estructura para que financie a emprendedores”.

VER [Criptogate] Milei participó de una entrevista “guionada”, pero igual el gobierno hizo eliminar una parte.

VER [Criptogate] Estafados y solos.

VER [Criptogate] Milei, las criptomonedas y la psicopatología del poder.

VER [Criptogate] El peronismo presentará un pedido de juicio político contra el presidente.

VER [Criptogate] Denuncia penal de la Coalición Cívica contra Milei.

VER [Criptogate] El Partido Socialista impulsará el juicio político a Milei.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.