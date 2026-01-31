Criptogate: El acuerdo secreto entre Javier Milei y Hayden Davis que precedió al escándalo de $LIBRA

Un documento confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis revela una relación formal de asesoramiento en tecnologías blockchain e inteligencia artificial, apenas dos semanas antes del lanzamiento del token $LIBRA, que terminó convertido en una de las mayores estafas cripto y en una estafa transnacional.

El texto, al que accedió el diario Clarín y cuya existencia ha sido corroborada por múltiples fuentes periodísticas y la Comisión Investigadora del Congreso, es una carta-acuerdo en la que Davis, CEO de Kelsier Ventures, ofrece sus servicios de manera gratuita (“ad honorem”) al Estado argentino. El objetivo declarado es asesorar en la implementación de soluciones basadas en blockchain y IA para modernizar procesos administrativos, digitalizar documentos públicos (como títulos de propiedad y certificados), fomentar ecosistemas de startups innovadoras y capacitar a funcionarios en estas tecnologías.

El acuerdo enfatiza la confidencialidad estricta de la información intercambiada, con Davis comprometiéndose a no divulgarla sin autorización expresa, y deja abierta la posibilidad de extender el asesoramiento a otras áreas de su expertise. Firmado durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires —que duró menos de 48 horas a fines de enero de 2025—, el pacto se selló tras una reunión en la Casa Rosada donde también participaron los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Ese mismo día, el presidente Milei publicó en redes sociales una foto del encuentro junto al mensaje: “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial”.

Sin embargo, el contexto posterior transformó este aparente gesto de colaboración en un elemento clave del escándalo. El 14 de febrero de 2025, Hayden Davis lanzó el token $LIBRA en una plataforma descentralizada. Minutos después, Milei fue el primero en promocionarlo públicamente en X (ex Twitter), compartiendo el enlace y afirmando que el proyecto “se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. El valor del token se disparó de 0,3 a casi 5 dólares en cuestión de minutos, atrayendo inversiones masivas.

Poco después se produjo un clásico “rug pull”: los desarrolladores y holders iniciales retiraron liquidez y ganancias, haciendo colapsar el precio y dejando pérdidas estimadas en más de 250 millones de dólares para miles de inversores, en su mayoría argentinos y latinoamericanos. Casi el 90% de los participantes perdió su capital.

Investigaciones posteriores, incluyendo las de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano y la Comisión del Congreso, han vinculado movimientos financieros sospechosos con el entorno de Davis. Billeteras atribuidas al empresario transfirieron alrededor de un millón de dólares a intermediarios argentinos —incluyendo a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años cuyas cuentas fueron congeladas por la Justicia— en fechas coincidentes con la visita y el acuerdo. Estos fondos derivaron rápidamente a otras wallets, entre ellas una identificada como “CPE22”, señalada como posible “cueva cripto”.

Además, reportes previos (como los del periodista Hugo Alconada Mon) y hallazgos de la Comisión detectaron transferencias por 300.000 dólares iniciales y pagos mensuales de 250.000 dólares a billeteras vinculadas a Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales (ex asesor de la Comisión Nacional de Valores), coincidentes con un borrador de acuerdo anterior de noviembre de 2024.

El supuesto acuerdo “ad honorem” de enero de 2025 revela que el presidente Milei y Davis tenían trato y habían llegado a acuerdos de asesoramiento, incluida materias que sustentaban el token, lo que convierte al documento en una pieza clave del escándalo. Pese a ello, tras el colapso de $LIBRA, Milei borró su tuit original y negó conocimiento detallado del proyecto, afirmando que solo apoyaba una iniciativa privada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

