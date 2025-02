[Criptogate] El 59,9% de los argentinos cree que hubo una estafa con $LIBRA

Como si un asteroide hubiera impactado en Buenos Aires, el involucramiento del presidente Javier Milei en el Criptogate produjo una crisis en el gobierno que parece profunda y de consecuencias todavía no definidas. Una encuesta de la consultora Zuban, Córdoba y Asociados, en todo el país, realizada entre este martes 18 y miércoles 19 de febrero, registró que 59,9% de los argentinos considera que “hubo una estafa a los inversores que compraron la criptomoneda que promocionó el presidente Milei”. En cambio, para el 29,5% no hubo estafa y un 10,6% dic que “no sabe”.

El impacto de esta consideración orada la base electoral libertaria: un 29,4% de sus votantes considera que “hubo estafa” y un 17,3% se ubica entre los que “no sabe”. Del total que lo apoyó en el balotaje de 2023, un 53,3% asegura que “no hubo estafa”.

Cabe recordar que el presidente promocionó a través de su cuenta en la red X, tres minutos después del cierre de los mercados, el viernes pasado, un “memecoins” llamado $LIBRA. “La moneda virtual” alcanzó en pocas horas un valor global de 4500 millones de dólares, pero se derrumbó luego que sus creadores extrajeran alrededor de 100 millones de dólares de ganancia. En medio del escándalo, el presidente borró su posteo y trato de separarse del hecho, afirmando que no tenía ninguna vinculación. En la jerga de las finanzas tecnológicas, lo que sucedió es denominado Rug Pull.

Respecto de los posibles pasos para saltar la crisis, el 48,3% apoya iniciar un juicio político al presidente ultraderechista frente a un 49,4% que rechaza esa idea, una diferencia que no es estadisticamente significativa, que repite la fuerte división política en el país.

Por otro lado, al ser consultados sobre quién cree que debería investigar todo lo relacionado al criptogate, el 41,5% señaló al Poder Judicial y un 33,3% al Congreso. Apenas un 10,3% manifestó su adhesión a la propuesta oficial de que lo haga la “Oficina Anticorrupción”, esto es, que el gobierno se investigue a sí mismo. También, un 10,2% afirma que “no debería investigarlo nadie”.

A su vez, para el 66,7% el “Criptogate es la mayor crisis de Milei desde que asumió”, contra un 24,9% que se manifiesta en “desacuerdo” con esa expresión. Hay un 8,4% que indica que “no sabe”.

En tanto, para el 54,3% de los consultados, es creíble que la secretaria General del gobierno nacional y hermanda del presidente, Karina Milei “recibió coimas por promocionar la criptomoneda”. Del otro lado, se ubica un 39% que cree en la honestidad de “El Jefe”, como la llama Milei. un 6,8% dice “no saber”.

Otro dato sustantivo, es que el 69,9% de los participantes del estudio afirma que “hay que controlar más las cosas que hace Milei en el gobierno del país”. Mientras que un 26,1% está en desacuerdo con ese planteo.

El director de la consultora, Gustavo Córdoba, y la directora de Investigación, Paola Zuban, señalan que “esperar lo inesperado es prácticamente una máxima en el análisis político argentino. Hace exactamente una semana, la realidad era completamente otra: el gobierno venía de anunciar un buen dato de inflación, había logrado superar sin problemas la crisis por el discurso de Davos y mostraba logros importantes en materia legislativa. Y de pronto, el cisne negro apareció. Un solo tweet publicado a los tres minutos del cierre de los mercados fue suficiente para desatar una crisis política sin precedentes y cuya profundidad aún es difícil de dimensionar”.

“Hasta acá, el episodio demuestra ser una crisis profunda y de amplia repercusión. Aunque el núcleo duro del gobierno no parece afectado en general, el impacto sobre los “indecisos” es nítido y claro”, afirman Córdoba y Zuban.

Aclaran más adelante que “estos datos fueron tomados en medio de la crisis, por lo que cualquier hecho noticioso que salga en estos días puede tener su impacto para bien o para mal. (Sin embargo) una cosa está clara: la crisis es profunda y el gobierno no debería subestimarla”.

Resaltan que “una de las primeras defensas del gobierno fue bajarle el precio al episodio. “La gente no entiende del tema cripto, de esto no se va a enterar a nadie” fue una línea habitual en off y en on de los principales voceros gubernamentales. Un primer dato al respecto: 87,9% de los encuestados/as afirman haber escuchado sobre el tema y estar altamente informados/as del mismo. Aún más, 66,7% acuerda con que se trata de la mayor crisis del gobierno de Javier Milei hasta la fecha”.

También recuerda que “la siguiente defensa esgrimida, que pretende separar las funciones del presidente de sus actos “de la vida privada” tampoco parece tener buena recepción en la opinión pública. Un 56,4% no está de acuerdo con que Javier Milei “actuó como ciudadano desde su cuenta personal”. Además, un 83% cree que Javier Milei debería dejar de actuar como influencer”.

Por último, con respecto “al framing de la crisis, 6 de cada 10 creen que se trató de una estafa y 4 de cada 10 creen que debería ser investigada por el Poder Judicial. Solo un 10% está de acuerdo con la idea de una investigación interna como propuso el gobierno”.

LA FICHA DE LA ENCUESTA

Consultora: Zuban, Córdoba y Asociados.

Cantidad de casos: 1200.

Ámbito: Argentina.

Técnica de recolección de información: Mixto: 80% CAAWI, 20% Mailing.

Trabajo de campo: 18 al 19 de febrero, 2025.

Error de muestreo: +/- 2,83%.

Nivel de confianza: 95%.95%.

EL CASO $LIBRA

El presidente ultraderechista Javier Milei sorprendió el viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales (incluso fijando el posteo), promoviendo una criptomoneda llamada $Libra. Tras el anuncio de Milei, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas. En ese interín alcanzó un valor de 4500 millones de dólares. Se estima que sus impulsores habrían vendido su participación antes del desplome, reuniendo una cifra de alrededor de 90 millones.

En las redes circuló casi inmediatamente la advertencia de que se estaba ante una posible estafa conocida como rug pull, que consiste en inflar un activo artificialmente para atraer inversores y huir justo a tiempo para quedarse con las ganancias de los incautos. La jugada necesita, para ser exitosa, de una celebridad que promocione la cripto, en este caso Milei. Ese movimiento es el que genera confianza entre los inversores.

Luego, cuatro horas más tarde, frente a las críticas y el escándalo que se había desatado, borró el posteo original y se retractó de su intervención con un nuevo posteo, afirmando que no tenía “vinculación alguna”. Este lunes, volvió a repetir en una entrevista por TV el mismo eje discursivo y aseguró que “actuó de buena fe”.

Milei escribió en su primera intervención en X: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que “el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país”. El proyecto está vinculado a una entidad denominada “Kip Network” y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

Horas más tarde, el presidente, al dar marcha atrás, posteó lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Cabe recordar que fueron realizadas numerosas denuncias judiciales por cohecho, estafa y violación a la Ley de Ética Pública, entre otros delitos, contra Milei y otros funcionarios y empresarios que hayan tenido participación en los hechos. Estas demandas recayeron en el Juzgado de María Romilda Servini. Se destacan las presentadas por Claudio Lozano, por un lado, y la de los diputados nacionales de la Coalición Cívica junto a Lilita Carrió.

En tanto, en Estados Unidos, un estudio de abogados que actúa en representación de 40 damnificados pidió la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI. También dio participación a la Comisión Nacional de Valores de aquel país. Allí se solicita que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido, ya que perdió su valor en tiempo récord.

Mientras que durante las jornadas del lunes y martes se conocieron denuncias de pago de coimas al entorno del presidente, que incluso involucran a Karina Milei. Este último planteo fue realizado por Hayden Mark Davis, co-creador de $LIBRA a la revista especializada CoinDesk. Según la publicación, Davis se jactaba de que podía “controlar” al presidente argentino gracias a los pagos que había estado realizando a su hermana.

