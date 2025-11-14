Conéctate con nosotros

Criar a un adolescente superó los $550.000 en octubre

Imagen ilustrativa. (Foto: IStock).

La valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia en octubre arrojó números que ascienden desde los $441.173 hasta los $557.173, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que respecta a un menor de un año, la canasta de crianza se ubicó en los $441.173: $137.485 fueron costos de bienes y servicios y $303.687 fueron costos de cuidado.

Con respecto a septiembre, registró un incremento del 0,9%, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para un niño de 1 a 3 años, el costo de la canasta fue de $524.597 en octubre. Estuvo compuesta por $177.526 de bienes y servicios y $347.071 de cuidados.

Aumentó 1,04% la canasta para un menor de entre 1 y 3 años.

De 4 a 5 años, el número total vuelve a disminuir y se ubica en $443.020, como consecuencia de $226.100 en costos de bienes y servicios y $216.920 en costos de cuidado.

En el décimo mes subió 1,5% y quedó con la mayor variación entre las cuatro canastas.

Por último, la canasta para un adolescente de 6 a 12 años fue de $557.173, en donde $280.478 representaron los costos de bienes y servicios y $276.695 en costos de cuidado.

Subió 1,5% contra septiembre, al igual que la canasta de 4 a 5 años.

El estudio del INDEC presenta los datos correspondientes a canastas de crianza de entre 0 a 12 años e incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

