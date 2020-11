Covid en la "burbuja": El presidente de Argentino dice que están solos y nadie pregunta por ellos

La "burbuja" de la Liga Nacional quedó en el limbo, luego de que en los últimos días, se conocieran varios casos de Covid-19 en tres equipos de la Conferencia Sur: nueve infectados en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, otros ocho en Argentino de Junín y al menos un caso confirmado en Bahía Basket.

Esto obligó a que los siete equipos que compartían el mismo hotel de concentración (Ramada), tengan que mudarse a la espera de los resultados de los hisopados y la decisión de las autoridades. Peñarol, Boca e Hispano fueron al Hotel "Regente", San Lorenzo al Hotel "Scala", mientras que los jugadores de Ferro, Platense y Obras se fueron a sus domicilios particulares. Los planteles de Gimnasia, Argentino y Bahía Basket permanecen en el Ramada, "aislados".

En este complicado panorama, el presidente de Argentino, Horacio Masino explicó que, "Nadie nos llamó de las demás instituciones. No preguntan, estamos prácticamente en una isla. Salvo Comodoro que están con nosotros, después nadie más llamó".

"Yo con el tema de (Osvaldo) Arduh, me comuniqué con (Bruno) Lábaque para ver cómo estaba y estaba agradecido. El hombre murió por Covid y la vida siguió, no se postergó nada. Hay cosas qué hay que replantearse. No hay personal del hotel que atiendan a nuestros jugadores contagiados, los mismos compañeros y cuerpo técnico atienden a los compañeros que dieron positivos y están aislados”, agregó en diálogo con La Deportiva Radio.

Este lunes por la mañana hisoparon a los 10 planteles completos de la Conferencia Sur , y por la tarde lo hicieron con los de la Conferencia Norte. Ahora esperan que los resultados estén a primera hora de este martes. De acuerdo a lo que arrojen los testeos, se resolverá cómo continúa.

En una situación delicada para los organizadores de La Liga, la Asociación de Clubes informó en un comunicado que "el Tribunal de Disciplina abrirá expedientes disciplinarios de oficio y determinará la situación de las delegaciones" con respecto al comportamiento en la "burbuja".

En ese sentido, Masino aclaró que charló con Montenegro (presidente de la AdC) y Guerrero (secretario). "Estoy disconforme porque le echan la culpa a las instituciones, no solo a Argentino. Se lo dije, Argentino no cometió ninguna infracción, se hizo todo lo que se debía. Ningún integrante salió del hotel y nos parece injusto que digan que la responsabilidad es de las instituciones”.

"Tengo malestar con parte de la prensa televisiva, que el sábado empezaron a decir eso. El mismo (Adrián) Boccia dijo que había muchas irregularidades. Es una falta de respeto a la institución. Decir durante el partido semejante barbaridades en TV, nos hace quedar mal parados, cuando un propio jugador luego diga todo lo contrario", cerró.

Por lo pronto, la intención de la dirigencia es seguir jugando. En la Norte, que no tiene casos positivos, volverán este martes a la cancha cumpliendo el calendario establecido. El problema está en la Conferencia Sur, donde ya se suspendió la jornada del domingo y a partir de los resultados de los hisopados, se tomará una decisión.

