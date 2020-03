COVID-19, día 28: confirman 146 infectados, pero la velocidad de propagación se redujo casi a la mitad

El Ministerio de Salud informó este lunes que hubo cuatro nuevas muertes por coronavirus COVID-19 y reportó que fueron confirmados 146 nuevos contagios en todo el país, en las últimas 24 horas. Se trata del día con mayor cantidad de casos positivos desde la llegada de la pandemia a Argentina, el pasado 3 de marzo.

De este modo, la cantidad de casos confirmados asciende a 966 personas y de víctimas fatales a 24.

Surgen dos datos claves de la última semana:

-Los muertos por la pandemia fueron 20 en los últimos siete días, un 900 por ciento más que en la tercera semana de vigencia de esta enfermedad, cuando se produjeron sólo 2. Así el porcentaje de fallecimientos en 28 días es de 2,48% (por debajo del 4,02% de China). Mientras que, en la cuarta semana, el porcentaje de decesos llega a 3% (20 sobre 665 casos positivos). Esta es una curva a seguir con atención, pero por el momento hay un impacto inferior al que tuvo China y por encima de Corea del Sur (1,02%).

-Los infectados de la tercera semana fueron 665, un 58,48% de los 1137 que preanunciaba la dinámica de propagación de la tercera semana respecto de la segunda (4,82). La cuarta semana respecto de la tercera, muestra un nuevo y menor factor de multiplicación: 2,82. Es decir, que los 665 casos deben multiplicarse por 2,82 para estimar los casos que habrá en el día 35 de la pandemia en Argentina y así sucesivamente cada siete días. Cabe acotar, en este sentido, que mientras el factor de multiplicación sea superior a 1, la enfermedad seguirá creciendo.

Que haya disminuido la velocidad de contagio puede deberse a múltiples situaciones, pero parece haber dado resultado la política de aislamiento social voluntario, de cierre de fronteras y de investigación epidemiológica de los equipos de salud (la detección de los contactos del caso contagiado en el exterior) que evitó o minimizó la acción de súper propagadores (enfermos que contagian a muchas personas). En la disminución de la velocidad de la curva no ingresaron aún los efectos de la cuarentena.

Algunos epidemiólogos señalaron al principio de la crisis sanitaria que la falta de testeos masivos podía llevar a una subestimación epidemiológica -es decir que hubiera menos casos porque no habían sido realizados análisis suficientes-. Pero la evidencia estadística de esta semana, en principio, no parece reflejar esa hipótesis.

Los efectos del aislamiento social obligatorio deberían empezar a notarse a partir del día 14 desde su implementación, según explican los especialistas, esto es a partir del 2 de abril. Por lo tanto, allí habrá una evidencia más contundente de la curva de casos. El día 35, esto es la quinta semana de la pandemia en Argentina, es el próximo 6 de abril.

A continuación, el cuadro muestra la progresión teórica de casos de acuerdo al factor de multiplicación de la semana 3 y la semana 4 (la que terminó este lunes 30 de marzo). El contraste permite apreciar la diferencia en los efectos de una y otra progresión, pero a la vez, muestra que aún nada está resuelto:

¿Por qué es importante que baje la cantidad de casos? Por un lado, para terminar con la pandemia, y por otro, en caso de que no pueda ser detenida la circulación del virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad del coronavirus COVID-19, no haga colapsar a los sistemas de salud del país. La frontera que no debería superarse, según los modelos matemáticos que maneja el Ministerio de Salud, es el de los 250.000 casos.

VER La matemática nos ayuda a entender el escenario que genera el COVID-19.

EL REPORTE OFICIAL

Según el reporte oficial, fallecieron dos hombres de la provincia de Buenos Aires, de 67 y 58 años; una mujer de la provincia Tucumán de 77 años; y otra mujer de 68 años de la provincia de Neuquén. Los fallecidos hasta el momento suman un total de 24.

Respecto a los casos positivos, el 50,6% son importados, el 25% son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos el 42% son mujeres y el 58% son hombres. En tanto, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran cerca del 70% de los casos del país.

El detalle por provincia (Nº de confirmados el lunes 30/3 | Nº de acumulados) es el siguiente:

- Buenos Aires 36 | 253

- Ciudad de Buenos Aires 34 | 292

- Chaco 12 | 81

- Santa Fe 21 | 111

- Córdoba 8 | 81

- Tierra del Fuego 11 | 32

- San Juan 0 | 1

- Corrientes 10 | 19

- Jujuy 0 | 3

- La Pampa 0 | 3

- Entre Ríos 3 | 13

- La Rioja 0 | 1

- Mendoza 3 | 13

- Misiones 0 | 2

- Neuquén 8 | 20

- Río Negro 0 | 8

- Salta 0 | 1

- San Luis 0 | 6

- Santa Cruz 0 | 9

- Santiago del Estero 0 | 2

- Tucumán 0 | 15

- Catamarca 0 | 0

- Chubut 0 | 0

- Formosa 0 | 0

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.