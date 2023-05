Cossar y el rechazo de Ficha Limpia: “Nos mintieron una vez más”

El legislador provincial, Marcelo Cossar (UCR), afirmó luego de que el oficialismo rechazará el debate del proyecto de Ficha Limpia en la sesión legislativa de este miércoles, que “nos mintieron otra vez”.

“De nada sirvió el compromiso de sus máximos dirigentes con la Pastoral Social y con la ciudadanía en 2021 y hace pocos días, de Myrian Prunotto, la compañera de fórmula de (Martín) Llaryora, quien dijo estar a favor de Ficha Limpia. Nos mintieron una vez más”, aseveró el legislador radical.

“La verdad es que (el Gobierno Provincial) no quiere poner un freno a los violentos, a los corruptos, a los narcotraficantes. No quieren más transparencia en Córdoba. Sólo son promesas electorales para mantener sus privilegios” dijo Cossar.

El proyecto de Ley de Ficha Limpia, presentado por Cossar (JUNTOS UCR) y otros 16 legisladores de la oposición, busca que quienes tengan condenas por delitos de corrupción, contra la identidad, y contra la libertad, entre otros, no puedan acceder a cargos electivos, partidarios o ejecutivos, aun cuando la sentencia no se encuentre firme.

Cossar señaló que “Ficha Limpia no está en contra de ningún partido, está a favor de todos. Ficha Limpia es ley en otras provincias, incluso en Santa Fe y Salta donde también gobierna el peronismo. No entendemos por qué en Córdoba no quieren habilitar el debate, pero no nos sorprende, más bien nos avergüenza”.

Finalmente, apuntó que “lamentamos mucho que elijan decepcionar a 430 mil argentinos que representan esta iniciativa ciudadana y que después se paseen por el país hablando de ‘superar la grieta’. La grieta es entre los que quieren transparencia y los que no. Está claro que ellos no quieren transparencia”.

