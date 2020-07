Cossar: “Transportistas escolares, jardines maternales y turismo no dan más, tienen ingreso cero”

El legislador por la UCR, Marcelo Cossar, presentó en la última sesión de la Legislatura provincial un proyecto de declaración para visibilizar la situación de los transportistas escolares de nuestra provincia. También hizo hincapié en la situación de hoteleros y gastronómicos.

Cossar expresó que “creo que de todas las situaciones que merecen ser tenidas en cuenta en el marco de la emergencia, la realidad por la que atraviesan los transportistas escolares es una de las más extremas. Hablamos de un grupo laboral de ingreso cero, no solo durante la emergencia, sino en ningún momento del año dos mil veinte. Pero no perdamos de vista lo más importante: la de los transportistas es una actividad que depende de otra, la educación de Córdoba. Nueve provincias han anunciado que retomarán la actividad escolar en el mes de agosto. En Córdoba, lo cierto es que no sabemos. No sabemos cuál será ese momento y por tanto, la inquietud y la incertidumbre son dobles, lo cual también afecta de sobre manera a los jardines maternales”.

Luego enfatizó: “No alcanza con prorrogar vencimientos impositivos y otorgar planes de pago. Los transportistas no pueden pagar porque no han obtenido ningún ingreso en lo que va del año, no necesitan prorroga, necesitan condonación, no necesitan créditos, necesitan subsidios. Pero más que eso, lo que necesitan es un Estado que se siente a pensar con ellos qué hacer, cómo hacer para reconvertirse y por sobre todas las cosas necesitan trabajar”.

Durante su exposición, también hizo referencia a hoteleros y gastronómicos, un sector que también ha sido afectado por la pandemia. En su discurso dijo que “cada grupo social, cada sector laboral que por sus características especiales no es alcanzado también por medidas especiales, está siendo condenado al abandono. Debemos observar atentamente lo que ocurre en estos sectores que han llegado al límite, al extremo, para quienes las medidas provinciales están muy lejos de lo que necesitan para subsistir. Con el turismo paralizado, hoteles y restaurantes cerrados hace más de 100 días y la proyección de trabajo a la mitad de su capacidad si es que logran abrir, es increíble que se ofrezcan créditos para pagar deudas de impuestos y servicios. Sin producción, necesitan reducción impositiva, no créditos, los créditos sólo generarán más deudas”.

Por último, expresó que “nuestros hoteleros y gastronómicos vieron con decepción cómo los diputados nacionales de Hacemos por Córdoba acompañaron un proyecto del oficialismo nacional, que plantea un plan de acción basado en capacitación, en lugar de declarar la emergencia de la actividad turística. No necesitan capacitación, necesitan ayuda concreta, medidas de alivio fiscal, subsidios, créditos con períodos de gracia, detención de ejecuciones y ayuda salarial”.

