Cossar criticó el rechazo a la creación de una comisión para controlar la vacunación contra el COVID-19

El legislador Marcelo Cossr (UCR) planteó "dudas" sobre la cantidad de vacunados contra COVID-19 en Córdoba y el respeto de las prioridades establecidas en el plan de vacunación y criticó el rechazo oficialista al proyecto para crear una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso de vacunación contra el COVID 19. “El PJ tiene las prioridades invertidas: Día Provincial de la pelota de fútbol, sí; transparencia y seguimiento de la vacunación por COVID 19, no”.

La iniciativa impulsada por Cossar y el bloque de legisladores provinciales de la UCR fue enviada por archivo con el voto de la mayoría oficialista durante la sesión de este miércoles.

Según el texto del proyecto, se proponía crear una comisión que pudiera realizar el seguimiento, monitoreo y control del proceso de vacunación “a partir de la recepción de las dosis y hasta su efectiva aplicación a los ciudadanos, y la creación de un registro público de personas vacunadas”.

Cossar explicó luego, a través de un comunicado de prensa, que “esta iniciativa surge de la necesidad de avanzar decididamente en términos de acceso a una información pública actual, veraz, ágil y sobre todo transparente, que de luz a los datos sobre la campaña de vacunación que se esté llevando a cabo”.

Apuntó el legislador que “el gobierno provincial informó el día 8 de febrero en su cuenta de Twitter que 20.013 personas completaron su inmunización, es decir 40.026 dosis entre los componentes 1 y 2, cuando esa misma fuente había afirmado al 16 de enero que 21.999 trabajadores de la salud ya habían sido inmunizados. Estas diferencias en los números abren la puerta a genuinas dudas sobre el manejo clientelar o poco transparente de un recurso que puede representar hasta la vida de muchos cordobeses”.

También dijo que “creemos que este es un tema con el que no se puede especular, que no puede existir un solo cordobés que piense que ha sido injustamente marginado del proceso de vacunación, y tampoco alguno que piense que otro u otros han recibido las mismas de manera indebida o discrecional. Con la salud no se juega, y les pedimos que sean honestos y transparentes para llevar adelante la tarea y para informar debidamente lo actuado”.

