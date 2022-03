Cosecharás tu siembra

Hoy en día se puede observar un gran crecimiento respecto de las maquinarias agrícolas. Este crecimiento ha sido de gran ayuda para aquellos productores que años atrás sufrían complicaciones a la hora de producir. Se dice que el campo es una actividad que demanda mucha fuerza y es por eso que se ha notado la falta de herramientas que hagan más liviano el trabajo de cada día.

Afortunadamente, con el avance de la tecnología, han surgido innovaciones que aquellos que se dedicaron a trabajar en el campo en la antigüedad no se hubiesen imaginado.

La realidad es que para producir se requiere de muchos procesos que involucran desde labrar la tierra, hasta la cosecha, y es verdad que sin la maquinaria adecuada este trabajo sería mucho más arduo.

Uno de los trabajos más importantes que realiza un productor es el de sembrar. Esta tarea, al ser una de las principales, es muy variada ya que hay distintos tipos de semillas para sembrar, hay diferentes clases de Sembradoras y de suelos a labrar. Por tanto, vamos a proceder a describir algunas de ellas.

Clasificación de Sembradoras

Las sembradoras se pueden clasificar en base a las especies de granos que siembra, grano fino o grano grueso; además, se pueden clasificar de acuerdo con el sistema de captación de semillas, mecánicas o neumáticas. Para más info acá.

Otra clasificación es en relación con el alveolo de la semilla, acá se relaciona con el grano fino o grueso, cuando este es fino se podrá dosificar el volumen de semillas con más facilidad, ya que van a entrar más por ser el grano más fino y cuando las semillas son gruesas se puede hacer una dosificación mono grano o a grano único.

También, se pueden clasificar de acuerdo con la disposición física de la semilla, es decir que la máquina puede distribuir la semilla al voleo, lo cual implica arrojar las semillas de manera dispersa sobre el terreno, la semilla no se coloca dentro de la tierra, sino que queda sobre una capa superficial. La otra disposición de las semillas además de la “al voleo” es la disposición en líneas y dentro de esta distribución hay una sub clasificación:

A chorrillo : se siembra en línea, pero no hay distancia entre una semilla y otra.

Individual : se siembra en línea, pero se respeta a la planta individualmente, es decir hay espacio entre una semilla y otra.

A golpes : se siembra en línea pero en grupo de semillas;

Por último, pero no por eso menos importante, según el tipo de labranza que se realice en el suelo, labranza tradicional o directa.

Otra maquinaria importante que hoy en día los productores usan con bastante frecuencia es la fertilizadora, notablemente se puede ver que cada vez, hay más fertilizadoras en venta. Esto puede deberse a que hay muchos terrenos que no logran tener una tierra del todo aceptable para poder sembrar, producir y cosechar. Es importante recordar que la actividad agropecuaria depende mucho del clima y del estado de su suelo para poder dar sus frutos. Entonces, las fertilizadoras han salido al mercado para complementar eso que la naturaleza a veces no logra proveernos por el solo hecho de estar en un área en el cual no llueva tanto, por ejemplo.

Clasificación de Fertilizadoras

Las fertilizadoras se clasifican en centrífugas, pendulares, neumáticas e incorporadoras.

Dentro de la primera clasificación, centrífugas, se podrá encontrar la máquina mono plato, la cual dentro del grupo de las máquinas fertilizadoras es catalogada como la más sencilla y la de menor tamaño; y se utiliza por lo general para cultivos intensivos, cultivos hortícolas y frutícolas. En cuanto a su capacidad, hay que tener en cuenta que este tipo de tolva no contiene más de 200 k. de fertilizantes. Además, puede transformarse en máquina de arrastre.

Dentro de esta misma clasificación, también podremos encontrar las máquinas bi-plato, la diferencia respecto de la anterior es que al tener dos platos, uno plato gira hacia la izquierda y el otro plato gira hacia la derecha, estos aumentan su capacidad de trabajo y también la capacidad de almacenamiento de las tolvas, algunas hasta alcanzan los 3000 litros.

Las máquinas bi-plato de arrastre, generalmente poseen una tolva volcable para favorecer la limpieza y la inspección del agitador orbital que ésta posee para distribuir el fertilizante. Es una de las cuatro fertilizadoras más comercializadas, pero lo último en fertilizadoras en venta se puede encontrar en páginas webs que se dedican a la venta de estas maquinarias tan nobles.

Estas son algunas de las características y clasificaciones respecto de lo que trabajar en un campo requiere. Disponer de la maquinaria agrícola puede resultar en algunos casos inalcanzable, pero una vez que se alcanza ese punto solo se puede pensar en la satisfacción de haberlo logrado.

