Corrientes: Valdes consiguió un amplio triunfo y tendrá mayoría en la Legislatura y las intendencias

El amplio triunfo de Juan Pablo Valdéz (Vamos Corrientes, una alianza de la UCR y otras fuerzas políticas), hermano del gobernador Gustavo Valdés (UCR) en la provincia de Corrientes, le permitirá gobernar con mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores y conducir el 90% de las intendencias, incluida la ciudad Capital. El oficialismo triunfó en primera vuelta del comicio.

Vamos Corrientes se alzó con el 51,89% de los sufragios, seguido de la alianza encabezada por el peronismo (Limpiar Corrientes) con el 19,97%; Encuentro por Corrientes (ECO), 16,69%; y La Libertad Avanza (LLA), 9,51%.

En cuanto a las intendencias, Vamos Corrientes ganó en 68 de los 73 municipios de esa provincia, y aún se discute el resultado en Virasoro y Sauce, pequeñas localidades de la provincia donde hay una diferencia de un voto y se define en el recuento definitivo.

Uno de los datos de la elección es que Vamos Corrientes ganó en Paso de los Libres, que estaba en manos del candidato peronista Martín Ascua, y en Mercedes de donde es oriundo el ex gobernador Ricardo Colombi. De esta manera, la alianza liderada por Gustavo Valdés administrará todas las intendencias mas grandes de la provincia, entre las que se encuentran la ciudad Capital, Goya, Mercedes, Santo Tome, y Paso de los Libres.

En la capital se impuso el candidato de Vamos Corrientes Claudio Polich por 48.24%, mientras que el postulante del peronismo Germand Braillard Poccard consiguió el 18,80% de los votos.

En una de las intendencias donde el oficialismo arrebató la intendencia al peronismo fue en Paso de los Libres, donde el intendente Martín “Tincho” Ascua no logró retener el municipio. El postulante de Vamos Corrientes Miguel Arias se impuso por el 47% de los votos.

En Mercedes el candidato del oficialismo Víctor Cemborain ganó por el 43,19% de los votos contra el peronista Roberto “Caly” Sánchez que consiguió el 24 % por ciento de los votos.

En la Ituzaingó, la ciudad del gobernador electo Juan Manuel Valdez, el oficialismo obtuvo el 68% y el nuevo intendente es Emilio Nicolas.

Para la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo 52,74% de los votos, mientras Limpiar Corrientes el 18,17 % y Encuentro por Corrientes el 15,23 por ciento. En el Senado Vamos Corrientes consiguió el 51,19%, el peronismo el 19,97% y la agrupación de Ricardo Colombi el 16,69%.

En la Cámara de Diputados tendrá 18 de las 30 bancas, ya que obtuvo 9 de las 15 bancas en juego, con lo cual tendrá quórum propios y está a dos escaños de alcanzar los dos tercios.

Limpiar Corrientes-la alianza encabezada por el peronismo-logró obtener tres escaños y tendrá cinco integrantes en su bloque, mientras que Encuentro Por Corrientes tendrá tres integrantes luego de haber conseguido dos diputados. La Libertad Avanza consiguió un diputado y tendrá tres bancas, mientras Cambio Solidario tiene la bancada restante.

En el Senado el oficialismo consiguió tres de las cinco bancas en juego y tendrá 12 de de las quince integrantes que componen ese cuerpo legislativo, con lo cual alcanzan los dos tercios.

El actual gobernador Gustavo Valdes fue candidato a senador provincial y posiblemente se convierta en el presidente provisional de ese cuerpo legislativo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

