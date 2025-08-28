Elecciones 2025: Schiaretti y Pullaro apoyaron al radicalismo correntino para las elecciones del domingo

Conéctate con nosotros

Los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés y Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, y el senador nacional, Carlos Espínola (PJ-Corrientes). (Foto: Prensa).

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), y de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), y el candidato a diputado nacional Juan Schiaretti (Provincias Unidas) se mostraron juntos este jueves, en el marco del cierre de campaña para las elecciones provinciales del próximo domingo, donde se elegirá al próximo gobernador y otras autoridades locales. De este modo, Schiaretti y Pullaro manifestaron su apoyo a la alianza de Vamos Corrientes, que encabeza la UCR, frente a las coaliciones del peronismo nacional y La Libertad Avanza (LLA).

La actividad tuvo lugar en la ciudad de Corrientes, distrito que será clave para que Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario provincial, logre retener la Gobernación para la UCR en los comicios.

Tanto Pullaro como Schiaretti fueron recibidos en la Casa de Gobierno por Valdés, en un encuentro al que se sumó el senador nacional Carlos Espínola (PJ y aliado del peronismo cordobés en la Cámara de Senadores), quien se acercó en su momento al gobierno del presidente Javier Milei en busca de encabezar la lista libertaria pero terminó fuera del armado y cerca del oficialismo correntino.

Pullaro y Valdés rubricaron más temprano un convenio para establecer una conexión fluvial entre ambas provincias, para unir Villa Ocampo y Bella Vista, lo que permitirá “abaratar costos logísticos, facilitar el comercio y fortalecer el sistema productivo del Litoral”, según se informó en un comunicado.

En su discurso, Pullaro subrayó que “nos hemos comprometido muchísimo en trabajar la integración regional y en la obra pública para generar igualdad y oportunidades en cada localidad”, y resaltó la necesidad de reactivar el Puerto de Villa Ocampo.

Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y candidato presidencial en 2023, también participó por la tarde del cierre de campaña de los Valdés en el Club San Martín.

Al hacer uso de la palabra, el ex mandatario cordobés valoró la gestión de Gustavo Valdés y aseguró que Corrientes tiene un “gran gobernador”, que “mantuvo el equilibrio fiscal con inclusión social a pesar de la falta de apoyo nacional”.

“Obras estratégicas como: el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico, la recuperación de los esteros del Iberá y el nuevo Museo de Arte Contemporáneo garantizan progreso y desarrollo para la provincia”, ponderó el dirigente del PJ cordobés.

Por su parte, Valdés sostuvo que “Santa Fe y Corrientes son provincias hermanas con una historia riquísima. Nuestra integración sigue siendo la misma y nuestros pueblos ahora se van a poder acercar de manera mucho más fácil. Eso nos va a permitir comercializar más barato y fortalecer nuestro sistema productivo”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

