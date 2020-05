Coronavirus: la UCR acusa al gobierno provincial de “no entregar elementos mínimos a los médicos para cumplir su tarea”

“La Provincia de Córdoba frente a la crisis de salud generada por la pandemia del Covid19, puso a nuestros médicos y todos los trabajadores del sistema de salud a luchar contra un virus, que amenaza la vida de los ciudadanos, sin dotarlos de los elementos mínimos para cumplir la tarea”, denunció anoche el comité central de la UCR provincial.

A través de un comunicado de prensa, afirma que “la realidad, aunque intente ocultarse es que todo el equipo de salud está sometido a múltiples empleos, salarios paupérrimos, falta de insumos básicos, precarización e inseguridad laboral, todo lo que atenta contra la eficiencia en la tarea diaria”.

Señala que “lejos de dotarlos de las herramientas para cumplir con dignidad su tarea, los acusan con persecuciones que no hacen otra cosa que despertar odio y discriminación” y plantea que “la primera actuación de las Fiscalía designada en marzo por el gobernador, para actuar ad-doc en la pandemia, es imputar a los médicos que todos los días arriesgan su vida, lo que tiene simetría con la permanente desvalorización del sistema de salud de éste gobierno”.

Sigue diciendo la UCR cordobesa que “como expresó la Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba 'semejante situación de incertidumbre, inseguridad e indefensión por parte de quienes trabajamos en salud, es el reflejo de la ausencia de políticas claras en el marco de la pandemia. no se trata solo de ralentizar la propagación de un virus para que no colapse el sistema de salud. Se trata de crear condiciones de previsibilidad y seguridad, en planificación y organización para que la población tenga confianza y adopte las medidas necesarias. No se trata de cerrar hospitales, geriátricos y centros de salud para responsabilizar a los que allí trabajan, no canalicen la falta de gestión política culpando a los profesionales de la salud'".

Por último, la UCR reclama que “se articulen las medidas y acciones necesarias tendientes a proteger a miles de profesionales y personal de la salud que diariamente arriesgan sus vidas en beneficio de todos”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.