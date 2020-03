Coronavirus en la NBA: ya son 14 los jugadores infectados por el Covid-19

El Coronavirus en Estados Unidos avanza a un ritmo acelerado. Este jueves el país del norte pasó la barrera de los 10.000 casos de infecciones y suma más de 150 muertos por el patógeno, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. En este contexto, los jugadores de la NBA no son una excepción y ayer cuatro franquicias anunciaron que siete jugadores dieron positivos y ya son 14 los infectados totales.

Se trata de siete miembros de los equipos Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers y Denver Nuggets, entre quienes está el escolta Marcus Smart y al menos otros dos jugadores, que dieron positivo en pruebas del nuevo coronavirus.

Estos casos se suman a los siete jugadores de equipos de la NBA contagiados que se habían reportado en días previos. El primero de ellos fue el pívot francés Rudy Gobert, cuyo caso desencadenó la suspensión indefinida de la temporada regular de la NBA el 11 de marzo y las posteriores pruebas a al menos ocho plantillas completas de la liga.

El único nombre que trascendió esta vez fue el de Marcus Smart, pese a que primero Boston Celtics se limitó a comunicar que uno de sus jugadores estaba infectado. "El jugador de los Celtics, que no está exhibiendo síntomas, ha sido aislado por varios días y continuará así mientras es monitoreado por el equipo médico", expresaron en un comunicado.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020