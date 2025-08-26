Conéctate con nosotros

Córdoba y San Luis: Se realiza el 11° Festival de cine social y comunitario INVICINES

Imagen ilustrativa.

Del 2 al 6 de septiembre de 2025 en la ciudad de Córdoba y el 4 de septiembre en la ciudad de San Luis, se realizará el Festival de cine social y comunitario INVICINES. Todas las actividades y proyecciones son de entrada libre y gratuita, con un bono contribución voluntario.

Invicines es un festival de cine social y comunitario que tiene “el propósito de mostrar un cine que no tiene pantalla habitual, promover espacios de aprendizaje audiovisual gratuito, dialogar con realizadores/as y referentes sociales, realizar actividades en contexto de encierro y generar espacios de creación colectiva”.

La grilla completa se puede ver en el siguiente LINK.

Según detalla el informe de prensa del festival, la apertura se realizará el martes 2 de septiembre a las 15 horas en el Espacio Para La Memoria Campo De La Ribera con una proyección seguida de debate del cortometraje “Ollas 2001: Mechas que encienden memorias” de Las Mechas, Espacio de Género y Diversidad, y Rudas Taller de Cine Comunitario (Josefina Petroli y Guadalupe Scotta) (Córdoba). En tanto, por la noche, tendrá lugar una “Apertura desencajada” en Hammurabi bar.

Con una convocatoria de más de 300 inscriptos de todo el mundo, la undécima edición organizó los 87 cortometrajes seleccionados en 7 secciones, cada una con una duración de 2 horas, una de proyección y otra de diálogo con el público y realizadores presentes.

Secciones:

-Primeras luces: cortometrajes de y para infancias.

-Biografía del tiempo: cortometrajes sobre memoria y derechos humanos.

-La memoria de los peces: cortometrajes de cines comunitarios.

-Juventudes disruptivas: cortometrajes de y para juventudes.

-Planeta corazón: cortometrajes sobre género y diversidad.

-Aeropuertos: selección variada de cortometrajes.

Además de las proyecciones, el Centro Cultural Córdoba albergará actividades para la comunidad realizadora e interesades en formato conversatorio de manera gratuita y sin inscripción:

-“Hacia un cine comunitario posible”: En búsqueda de claves de producción independientes. Miércoles 3 de septiembre, 17:30hs.

-“Cómo coordinar un taller y no morir en el intento”: Reflexiones en torno al rol del coordinador en el cine comunitario. Jueves 4 de septiembre, 17.30hs.

-“Lo político y lo social vinculado a la comunidad”. Viernes 5 de septiembre, 17.30hs.

En tanto, en el Cineclub Municipal Hugo Del Carril se realizará la proyección de cierre el día sábado 6 a las 18hs, con posterior premiación y brindis en el patio del Cineclub.

Por último, el Festival contará este año con Ventana San Luis (una selección del festival y cortometrajes de la cátedra Comunicación Audiovisual de la Licenciatura en Comunicación Social- FCH/UNSL); y Cine en la web (durante los días del festival se podrá disfrutar de 11 cortometrajes de manera online y gratuita en el sitio web oficial INVICINES.

