Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba y Río Cuarto: Cómo será el esquema de servicios para el 31 de diciembre y el jueves 1 de enero

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

Las municipalidades de Córdoba y Río Cuarto dieron a conocer el esquema de servicios públicos para los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.

EN CÓRDOBA

‌El detalle es el siguiente:

– El Transporte Urbano de Pasajeros circulará el miércoles con frecuencia de día sábado con refuerzos. El servicio se brindará hasta las 21:30 horas. El jueves circulará con frecuencia de día domingo, y el primer servicio será a las 6:00 horas.

‌- El servicio nocturno de recolección domiciliaria de residuos del miércoles se adelanta. Se solicita a los vecinos retirar los residuos hasta las 12:00 horas. El jueves no habrá recolección y el viernes el servicio funcionará en horario normal.

‌- Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado: miércoles y jueves serán gratuitos en los lugares permitidos.

‌- Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) permanecerán cerradas tanto el miércoles como el jueves.

Turismo

‌- Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8:00 a 18:00 horas.

‌- El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.

EN RÍO CUARTO 

El esquema de prestación de servicios en Río Cuarto, es el siguiente:

-Transporte Urbano de Pasajeros: Frecuencia de líneas: miércoles 31, como día sábado y jueves 1, como día domingo.

-Recolección de residuos: Día 31: Recolección Diurna: Normal y la recolección de la noche, se realiza desde las 14:00 hs. Dia 1: No se presta servicios durante todo el día.-

-Salud: En ambos días: Centros de Salud, Periféricos, Maternidad: sin atención al público. S24: guardia normal.

-Secretaría de Economía: Sin atención al público ambos días. Se mantienen los canales virtuales de contacto para consultas y pago de contribuciones en economiariocuarto.gob.ar

Mackentor

-Registro Civil: Los dos días: Guardia mínima en el Registro Civil Centro de 8.30 a 11.30hs. (Guardia fúnebre)

-Estacionamiento medido: Miércoles 31: Cobro de estacionamiento y atención en oficinas, hasta las 13:00hs – Jueves 1: Sin cobro de estacionamiento y cerrado el local de atención al público.

-Cementerio de la Concepción: Miércoles 24: Horario normal de visitas y sepultura de 7.30 a 18.30hs. (horario habitual). Jueves 25: Guardia mínima.

-Sec. de Prevención y Convivencia Ciudadana: Guardias mínimas. Por Emergencias al 4768460, las 24 hs.

Telecom

-CGM Alberdi, CGM Banda Norte y CGM Oeste: Sin atención al público durante los dos días.

-EMOS: Los dos días: Guardias 24 hs. llamando al 4768401. Centro de Atención de reclamos de 8 a 18 hs.: Whatsapp al 358-4111395.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

El consumo sigue sin repuntar en CABA: Caen las ventas en mayoristas y shoppings

El consumo de bienes en los autoservicios mayoristas y los shoppings porteños continúan sin repuntar: durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año registraron caídas...

Hace 1 día

Noticias

La AFA denunció una “campaña de difamación” y apuntó contra un empresario y el ministro Cúneo Libarona

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado a raíz de la acusación del desvío de 42 millones de dólares por parte de...

Hace 1 día

Columnistas

Señor gobernador, no es equidad, es injusticia

Esto sería lo que muchos académicos llaman “Perversión del lenguaje”, es decir la utilización de términos que en realidad tiene un significado opuesto. Y...

Hace 1 día

Noticias

Milei debilita el reclamo de soberanía: Dijo que las Malvinas deberían regresar a Argentina “cuando los isleños lo deseen”

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de (soberanía) de Malvinas durante una entrevista con el diario británico The Telegraph, pero la afirmación se diluyó...

Hace 1 día