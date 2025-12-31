Córdoba y Río Cuarto: Cómo será el esquema de servicios para el 31 de diciembre y el jueves 1 de enero

Las municipalidades de Córdoba y Río Cuarto dieron a conocer el esquema de servicios públicos para los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.
EN CÓRDOBA
El detalle es el siguiente:
– El Transporte Urbano de Pasajeros circulará el miércoles con frecuencia de día sábado con refuerzos. El servicio se brindará hasta las 21:30 horas. El jueves circulará con frecuencia de día domingo, y el primer servicio será a las 6:00 horas.
- El servicio nocturno de recolección domiciliaria de residuos del miércoles se adelanta. Se solicita a los vecinos retirar los residuos hasta las 12:00 horas. El jueves no habrá recolección y el viernes el servicio funcionará en horario normal.
- Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado: miércoles y jueves serán gratuitos en los lugares permitidos.
- Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) permanecerán cerradas tanto el miércoles como el jueves.
- Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8:00 a 18:00 horas.
- El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.
EN RÍO CUARTO
El esquema de prestación de servicios en Río Cuarto, es el siguiente:
-Transporte Urbano de Pasajeros: Frecuencia de líneas: miércoles 31, como día sábado y jueves 1, como día domingo.
-Recolección de residuos: Día 31: Recolección Diurna: Normal y la recolección de la noche, se realiza desde las 14:00 hs. Dia 1: No se presta servicios durante todo el día.-
-Salud: En ambos días: Centros de Salud, Periféricos, Maternidad: sin atención al público. S24: guardia normal.
-Secretaría de Economía: Sin atención al público ambos días. Se mantienen los canales virtuales de contacto para consultas y pago de contribuciones en economiariocuarto.gob.ar
-Registro Civil: Los dos días: Guardia mínima en el Registro Civil Centro de 8.30 a 11.30hs. (Guardia fúnebre)
-Estacionamiento medido: Miércoles 31: Cobro de estacionamiento y atención en oficinas, hasta las 13:00hs – Jueves 1: Sin cobro de estacionamiento y cerrado el local de atención al público.
-Cementerio de la Concepción: Miércoles 24: Horario normal de visitas y sepultura de 7.30 a 18.30hs. (horario habitual). Jueves 25: Guardia mínima.
-Sec. de Prevención y Convivencia Ciudadana: Guardias mínimas. Por Emergencias al 4768460, las 24 hs.
-CGM Alberdi, CGM Banda Norte y CGM Oeste: Sin atención al público durante los dos días.
-EMOS: Los dos días: Guardias 24 hs. llamando al 4768401. Centro de Atención de reclamos de 8 a 18 hs.: Whatsapp al 358-4111395.
—
