Noticias

Córdoba: El legislador Gispert cuestionó los aumentos del agua y reclama transparencia al gobierno provincial

Publicado

Edificio de Aguas Cordobesas, en la ciudad de Córdoba.

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico), presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba exigiendo al Poder Ejecutivo explicaciones sobre los aumentos en la tarifa del servicio de agua potable, que ya acumula un 45,5% en lo que va de 2025, muy por encima de la inflación del mismo período (15,1%).

La iniciativa solicita que en un plazo de 10 días se informe cuáles fueron los criterios utilizados para definir los incrementos, las razones por las que superan ampliamente la inflación, el cronograma de futuras revisiones tarifarias y las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.

Gispert expresó que “el Gobierno provincial no puede mirar para otro lado mientras miles de familias, comercios e industrias se ven asfixiados por aumentos que carecen de toda lógica económica. En medio de un contexto social delicado, imponer tarifas que triplican la inflación es un golpe directo al bolsillo de los cordobeses”.

El legislador recordó que el acceso al agua potable es un derecho humano reconocido internacionalmente y sostuvo que la falta de transparencia en la determinación de tarifas erosiona la confianza ciudadana. “Cuando se trata de un servicio monopólico y esencial, el Estado tiene la obligación de garantizar previsibilidad, rendición de cuentas y sensibilidad social. Hoy lo que vemos es opacidad y desprotección frente a los intereses de una concesionaria”.

Finalmente, Gispert subrayó que la Legislatura debe ejercer con firmeza su rol de control sobre las decisiones del Ejecutivo y advirtió que la política tarifaria actual está profundizando las desigualdades en Córdoba.

