Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Córdoba vivió un gran fin de semana largo con más de 240 mil turistas

Publicado

Con una muy buena ocupación en los principales destinos turísticos y un importante movimiento en toda la provincia, Córdoba cerró un fin de semana largo con destacados niveles de actividad.

Según datos relevados por el área de Estadísticas de Agencia Córdoba Turismo en base a la información brindada por los municipios, se registró un gasto promedio de $104.000 por persona por día —contemplando alojamiento, gastronomía, recreación y transporte—, lo que representa un impacto económico estimado en $48.000 millones.

“Córdoba vuelve a demostrar que es uno de los destinos preferidos por los argentinos para disfrutar fines de semana largos. Los niveles de ocupación, el gasto turístico y el dinamismo en los valles turísticos reflejan la potencia que tiene nuestra provincia como motor económico y generador de empleo”, expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Los datos de ocupación confirman la solidez y diversidad de la oferta turística en distintas localidades provinciales, con altos porcentajes en todo el territorio.

Turismo

Entre las más destacadas se encuentran Villa Tulumba y Tanti con un 98% de ocupación, La Falda y Villa Carlos Paz con 92%, La Cumbrecita y Villa General Belgrano con 90%, y Miramar con 93%.

También tuvieron cifras sobresalientes Yacanto de Calamuchita (93%), Balnearia (100%) y Dean Funes (85%), reflejando que el movimiento turístico se distribuyó de manera amplia en toda la provincia.

Epec

Cabe destacar que en los establecimientos hoteleros de mayor categoría —particularmente en los destinos más demandados— se registraron niveles de ocupación cercanos o iguales al 100%, lo que reafirma el atractivo de Córdoba como plaza turística competitiva en las opciones más categorizadas.

Columnistas

En el Valle de Calamuchita, localidades como Villa Ciudad Parque y Los Reartes rondaron el 70% de ocupación, mientras que en Sierras Chicas y Punilla destinos como Río Ceballos, La Cumbre y Capilla del Monte promediaron entre el 78% y el 89%. En Traslasierra, Nono alcanzó el 75%, consolidando la buena performance de la región. Alta Gracia, con un 75% de ocupación, también se destacó en Paravachasca.

Estos números confirman el posicionamiento de Córdoba como un destino turístico de primer orden a nivel nacional, gracias a su variada oferta natural y cultural, su conectividad aérea, su red vial de excelencia y la calidez de su gente.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denunciaron penalmente a directivos del PAMI por incumplir una orden judicial para entregar medicamentos gratuitos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación...

Hace 5 días

Noticias

“Dos de las chicas le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro” y a “‘Pequeño J’ le pagaron un millón de dólares” por el crimen, reveló una de las detenidas

Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 4 días

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 4 días