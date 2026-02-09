Conéctate con nosotros

Córdoba vivió otro fin de semana con gran ocupación

El primer fin de semana completo del mes de febrero arrojó buenas noticias para el turismo cordobés: desde el viernes a este domingo se movilizaron por toda la provincia -según el relevamiento realizado por la Agencia Córdoba Turismo- más de 260 mil personas.

“Culminamos una buena primera semana de febrero recibiendo visitantes de todo el país. La agenda de festivales y fiestas, como el de Villa María como uno de los máximos exponentes para esta fecha, resultan claves como atractivos”, expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia.

A continuación algunos de los números relevados en distintivas localidades de nuestra provincia: Cura Brochero 70%, Nono 82%, Villa General belgrano 87% (92% los categorizados), Embalse de Calamuchita 85%, Almafuerte 70%, Yacanto de Calamuchita 79%, Las Rabonas 85%, La Cumbre 95%, Jesús Maria 68%, Balnearia 85%, Santa Rosa de Calamuchita 80%, Miramar 98% (con derivación a Marull, La Para y Balnearia), Min Clavero 76%, San Javier y Yacanto 72%, Villa Carlos Paz 82 (categorizados al 92), Tulumba 88% y Villa María 99%.

Los valles de Punilla, Calamuchita, Paravachasca u Traslasierra fueron los más elegidos este fin de semana. Desde el inicio del mes de febrero a hoy, son más de 400 mil los turistas que ya visitaron Córdoba.

Por otra parte -y en la semana previa al inicio del Carnaval- Darío Capitani adelantó y describió cómo “muy bueno” el número de reservas para ese finde largo en el que, además y entre otros acontecimientos, se realizará el Cosquín Rock, otro de los “tanques” que ofrece la nutrida grilla de espectáculos que tiene Córdoba.

“Como nos lo pide el gobernador Martín Llaryora seguimos trabajando juntos a cada turista que nos visita y con el sector privado para ser la provincia más visitada de todo el país”, concluyó Capitani.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

