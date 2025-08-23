Córdoba: Universo Jiménez y la Universidad Siglo 21 construirán un estadio “multipropósito”

La ciudad de Córdoba tendrá un nuevo estadio cerrado para la realización de espectáculos de mediana escala. Se trata de “Domo 21”, que será construido la Universidad Siglo XXI y Universo Jiménez, la productora que encabeza Carli Jiménez, el hijo de la Mona Jiménez. De la presentación participaron el intendente Daniel Passerini, la vicepresidenta de la Fundación Universidad Siglo 21, María Belén Mendé y Jiménez.

El espacio será una opción para eventos culturales y deportivos en la capital cordobesa. El proyecto que comenzará a construirse el año próximo, y se prevé que estaría listo en octubre de 2027. La inversión para levantarlo alcanzaría a los 12 millones de dólares y se origina en recursos propios y crédito bancario. La obra tendrá apoyo del Banco de Córdoba, según expresaron sus impulsores.

El Domo 21 será una arena multipropósito con capacidad para 4500 personas, ubicada en el Campus de la Universidad Siglo 21. Explica la información de prensa que “tendrá un diseño arquitectónico accesible, vanguardista, modular y versátil, adaptable a eventos deportivos, culturales, académicos y corporativos, ferias y congresos. Además, contará con palcos VIP con servicios personalizados y food courts con propuestas gastronómicas curadas por Universo Jiménez. A nivel tecnológico, el domo dispondrá de sonido envolvente 360° y pantallas LED de ultra definición”.

“Elegimos ser el puente que abre el camino al futuro, al desarrollo con innovación, a un progreso que no tiene fronteras para nosotros. Por eso, damos este paso histórico y presentamos el Domo Siglo 21, un proyecto que refleja lo que nos inspira a ambas instituciones: abrir horizontes educativos, culturales, unir talento, creatividad y proyectar a Córdoba al mundo”, explicó por su parte María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21.

Passerini dijo que “las personas que deciden transformar, emprender y avanzar son trascendentales por muchos motivos. A la Argentina le viene muy bien, porque estamos en un momento donde parece que el deporte es gritar y especular. Hacen falta sinergia y acciones. Lo que ven aquí, es Córdoba”.

