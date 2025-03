Córdoba: Una multitud marchó en Córdoba para recordar el golpe de Estado de 1976

Córdoba Capital fue escenario este lunes de una movilización masiva que recorrió las calles céntricas bajo la consigna “Frente a la crueldad y la impunidad, la Memoria nos une por un país solidario”. Miles de personas, convocadas por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, se congregaron a partir de las 17 horas en las avenidas Colón y Cañada para conmemorar el 49° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, reafirmando el compromiso histórico con la memoria, la verdad y la justicia. También se realizaron movilizaciones en Río Cuarto y Villa María.

La movilización en la Capital provincial comenzó con una concentración en el cruce de las avenidas Colón y Cañada, un punto emblemático de las protestas en la ciudad. Desde allí, la columna avanzó por las calles céntricas, acompañada por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales y ciudadanos autoconvocados.

El trayecto culminó frente a un escenario donde se leyó un documento consensuado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.

Este texto reafirmó la demanda de juicio y castigo a los responsables del genocidio, al tiempo que denunció las políticas de ajuste de los gobiernos nacional y provincial.

QUÉ DICE EL DOCUMENTO

El documento leído en la marcha se titula “La dictadura persiste en el actual gobierno nacional”. Señala que “la dictadura cívico-militar-cívica-eclesiástica genocida persiste en el actual gobierno nacional y en los gobiernos provinciales que colaboran y son cómplices de esta situación. Se manifiesta en la persecución de las disidencias, en la censura cultural, en el desmantelamiento de los espacios de memoria, en la precarización del trabajo, y en la subordinación a Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Se refleja en la pobreza que afecta a nuestro pueblo y en las deudas que destruyen los sueños de las familias, así como en la creciente violencia institucional, y en la reciente aprobación de un nuevo acuerdo de sometimiento con el FMI.

Agrega que “la reciente represión criminal llevada a cabo por Bullrich y las fuerzas policiales contra jubiladxs en Buenos Aires, junto con el ataque mortal al fotoperiodista Pablo Grillo y la campaña de desinformación destinada a desacreditar la lucha de nuestros abuelos y abuelas, son ejemplos claros de la escalada autoritaria en Argentina”.

Sigue diciendo que “este 24 de marzo de 2025 el gobierno negacionista de Milei vuelve a provocar e insultar mediante un sport la memoria de las y los compañeros detenidos-desaparecidos, a través de una mensaje en las redes oficiales de Casa Rosada, en la voz del fascista Agustin Laje, vuelve a reivindicar la teoría de los dos demonios, ataca la trayectoria de los organismos de DDHH, tilda de “escozor” al Terrorismo de Estado y reclama la “verdad completa” para equilibrar lo inequilibrable: el genocidio de la dictadura”.

Plantea que “basta con mencionar algunas de las acciones del gobierno de Javier Milei para ilustrar este punto. Milei, junto a sus colaboradores Mariano Cúneo Libarona y Alberto Baños, ha impuesto nuevas restricciones a los sitios de memoria en Argentina. Estas limitaciones prohíben actividades sin la debida autorización y han llevado a la cancelación de eventos programados, como el recital del joven artista Milo J en la ex ESMA y el festival “Memoria y Resistencia” en el Faro de la Memoria en Mar del Plata. Asimismo, se ha censurado la presentación del libro “Lanzallamas” del filósofo Rocco Carbone, bajo el pretexto de “riesgos de seguridad””.

Denuncia que “esto se suma la “canallada cultural” que promueve el mileísmo, un gobierno neo-fascista que ataca a artistas populares como Lali Esposito y María Becerra, entre otros, violentándolos por expresar opiniones diferentes y exigir que el Estado atienda demandas legítimas. (…) El ataque a la comunidad LGTBIQ+ que se manifestó en Davos y en las políticas implementadas, así como en la persecución política y la criminalización de la protesta en Argentina”.

Indica que “el gobierno de Milei, que se presenta como ajustador y colonizador, no se encuentra en consonancia con la institucionalidad republicana. De hecho, Milei ha proclamado una emergencia pública autoritaria que se extenderá hasta diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogarla por dos años adicionales. Esto significa que el DNU le ha conferido más de 1.000 facultades extraordinarias” y apunta que “el actual gobierno nacional se distingue por un autoritarismo extremo y criminal, que considera como enemigos a todos aquellos que no comparten su pseudo ideología deshumanizante, incluyendo al pueblo trabajador, sus derechos y la mencionada cultura woke”.

El documento, en su capítulo provincial, afirma más adelante que “el gobierno de Martín Llaryora, aliado del gobierno nacional, se aggiorna con homenajes durante la Semana de la Memoria, nosotros no le creemos; no aplaudimos y no invitamos a funcionarios ni legisladores del cordobesismo y libertarios a actos o encuentros previos a la marcha. No tenemos nada que ver con el gobierno de Llaryora, aliado de Milei, un negacionista que promueve leyes en el congreso para desmantelar el Estado y la democracia”.

Y asegura que “no olvidamos ni perdonamos a este gobierno provincial que ha adoptado como política de estado el uso desmedido de la fuerza: el gatillo fácil (violencia institucional estatal) y la implementación del protocolo represivo de Bullrich”.

LAS EXPRESIONES POR EL 24 DE MARZO

NATALIA DE LA SOTA (PJ – HACEMOS UNIDOS POR CÓRDOBA).

La diputada nacional, Natalia de la Sota, junto a otros dirigentes del peronismo encabezó la columna del Partido Justicialista que marchó hoy por las calles de la ciudad de Córdoba.

Miles en las calles por #MemoriaVerdadYJusticia pic.twitter.com/HTSFv3jiCB — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) March 25, 2025

SOLEDAD CARRIZO (DIPUTADA NACIONAL UCR)

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Hoy honramos la defensa y el compromiso con la historia de nuestro país y democracia. La memoria es nuestra mayor fuerza para que nunca más se repita la época más oscura que nos tocó vivir.

No olvidemos nunca lo que nos duele, para construir un… pic.twitter.com/ysylckzI2d — Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) March 24, 2025

PABLO CARRO (DIPUTADO NACIONAL UNIÓN POR LA PATRIA)

Otro #24M en Córdoba, donde con más fuerza que nunca, volvemos a gritar #NuncaMás. Frente a un gobierno cruel y negacionista, volvimos a llenar las calles para mantener la memoria viva. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Presentes, ahora y siempre 🌹 pic.twitter.com/zgxTPgs3EG — Pablo Carro (@PabloCarroOk) March 25, 2025

GABRIELA ESTEVEZ (DIPUTADA NACIONAL UNIÓN POR LA PATRIA)

Seguimos sumando nuestros pasos a la caminata eterna de construir memoria.

Por los que lucharon antes y los sueños de los que vendrán.

Ante un gobierno negacionista y cruel, gritamos fuerte #NuncaMas pic.twitter.com/Ax7w8dMSpj — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) March 24, 2025

DANIEL PASSERINI (INTENDENTE DE CÓRDOBA, HACEMOS UNIDOS POR CÓRDOBA)

El intendente Daniel Passerini señaló este lunes que “hoy, como cada 24 de marzo, junto a dirigentes, autoridades, representantes de todas las ideas políticas, organismos de Derechos Humanos y la comunidad, nos reunimos en el “Memorial de los desaparecidos”, en el cementerio San Vicente, para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico militar y volver a decir “Nucca mas”.

Agregó que “para que la Argentina nunca más caiga en la trampa del terrorismo de Estado tiene que fortalecerse la memoria. Que Nunca Más le arrebaten el poder al pueblo, que es el verdadero soberano de los destinos de la comunidad. Por eso, para honrar la memoria con decisiones políticas y acciones concretas, vamos a continuar jerarquizando este Memorial, para que siga siendo un espacio de memoria viva, como ha sigo a lo largo de las anteriores gestiones”.

DANTE ROSSI (UCR)

El video publicado hoy por @CasaRosada donde aparece @AgustinLaje dando una clase de historia es una afrenta a todos los que lucharon para recuperar la democracia el 10 de diciembre de 1983. Justo un 24 de marzo, a 49 años del golpe de estado más sangriento. pic.twitter.com/Km1gQdonRn — Dante Rossi (@DanteVRossi) March 24, 2025

MATÍAS CHAMORRO (PARTIDO SOCIALISTA – HACEMOS UNIDOS POR CÓRDOBA)

🌹Enorme movilización por el #24M en #Córdoba. Otra jornada histórica donde todos juntos marchamos contra el negacionismo, contra los que mienten y quieren borrar la lucha de los 30.000 compañeros desaparecidos durante la última dictadura Cívico-Militar. Hoy más que nunca… pic.twitter.com/30Np7POUmi — Matías Chamorro (@MatiChamo) March 24, 2025

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.