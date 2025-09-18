Córdoba: Una multitud de miles de personas marchó en apoyo a la universidad pública

Miles de personas marcharon este miércoles en Córdoba, en apoyo a la universidad pública y gratuita y en rechazo a los vetos del presidente ultraderechista Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, partidos políticos, la CGT, las CTA, sindicatos, organizaciones sociales y a la comunidad universitaria. También hubo marchas en Río Cuarto y Villa María.

La tercera Marcha Federal Universitaria, que se replicó en distintas ciudades del país, partió desde el Monumento de la Reforma, en la ciudad universitaria de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba). La movilización recorrió el barrio de Nueva Córdoba hasta llegar a la intersección de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, donde se realizó el acto central y se leyó el documento nacional acordado entre los rectores de las universidades nacionales, los gremios que representan a los docentes y no docentes, y la FUA (Federación Universitaria Argentina).

El rector de la UNC, Jhon Boretto, dijo que “estamos muy contentos, muy satisfechos, realmente, porque acaba de producirse la votación y la ratificación de la ley de financiamiento universitario, lo cual es un paso muy importante en la búsqueda de lo que venimos reclamando. Hubo, además, una manifestación muy importante de toda la comunidad universitaria, en un marco de unidad, con el acompañamiento de la sociedad y de distintos sectores. Es un hecho muy positivo que esta movilización y este reclamo, expresado en todos los puntos del país, haya sido escuchado por el Congreso, por la Cámara de Diputados en este caso”.

Luego agregó que “ahora, el Senado de la Nación tiene la posibilidad de confirmar la sanción de esta ley. Por lo tanto, hemos dado un paso muy importante en el sentido de proteger a la universidad pública”.

La lectura del documento estuvo a cargo de Inés Pastorino, secretaria general del gremio no docente; Leticia Medina, titular del gremio docente Adiuc; y Constance Keegan, presidenta de la FUC.

El texto afirma que “la ley busca actualizar el presupuesto de las universidades nacionales, recomponer los salarios docentes y ampliar las becas estudiantiles, con un costo estimado de 0,23% del PIB en 2025. Su sanción se da en un contexto de caída sostenida del financiamiento universitario. Esta reducción se tradujo en infraestructura deteriorada, falta de insumos, salarios docentes con una pérdida del 40% de poder adquisitivo y becas insuficientes que limitan el acceso de estudiantes de menores recursos”.

Plantea que “también resultaron fuertemente afectados los programas de ciencia, tecnología y extensión universitaria, que sufrieron recortes de hasta 80%, debilitando la capacidad de producir conocimiento, innovar y acercar soluciones a la sociedad. Los hospitales universitarios, esenciales tanto para la atención médica como para la formación de profesionales, atraviesan crecientes dificultades para sostener su funcionamiento”.

Sigue diciendo que “el sistema universitario argentino cumple un rol único e irremplazable: forma recursos humanos de excelencia y altamente calificados, indispensables para educar a los profesionales e investigadores del futuro que impulsarán el desarrollo del país, produce conocimiento científico y tecnológico de nivel internacional y brinda servicios sociales clave, desde la atención médica hasta proyectos de extensión en comunidades vulnerables”.

Por último, señala que “en ese marco, el país necesita diversificar su matriz productiva y retener talentos y para eso resulta indispensable invertir en educación superior, ciencia e innovación. La nueva ley apunta a construir un pacto sostenible que combine disciplina fiscal con inversión estratégica en el sistema universitario, condición necesaria para impulsar un desarrollo inclusivo y duradero”.

LLARYORA

El gobernador de la provincia, Martín Llaryora, agradeció “el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que votaron a favor de la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo a la de Financiamiento Universitario . El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país. Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo. Vamos a seguir trabajando con decisión para defender la salud y la educación públicas , pilares fundamentales del progreso de nuestra patria”.

MÁS INFORMACIÓN

VER Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos.

VER La Marcha Federal y los jubilados confluyeron en el Congreso para acompañar el rechazo a los vetos de Milei.

VER Diputados: Qué dice la Ley de Emergencia Pediátrica.

VER Diputados: Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario.

VER Aplastante derrota del gobierno: Diputados rechazó los vetos al financiamiento universitario y al Garrahan.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.