Córdoba: Un legislador pidió informes sobre obras en cercanías de La Perla y pidió “extremar recaudos” para proteger el lugar

El campo de concentración de La Perla, en el predio del III Cuerpo de Ejército.

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico – Punilla) presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba en relación a la obra de pavimentación de la Ruta E64, que atraviesa la zona periférica al Espacio para la Memoria La Perla. Gispert señala que “la solicitud cobra mayor relevancia luego de que la Justicia Federal confirmara el hallazgo de restos humanos en ese predio, hecho que refuerza la necesidad de extremar recaudos en cada intervención vinculada al sitio”.

VER Córdoba: Encontraron restos óseos en el campo de concentración de La Perla.

El proyecto legislativo, acompañado por referentes de distintos bloques, pide al Poder Ejecutivo provincial que informe, entre otros, sobre los siguientes puntos:

– Si la pavimentación de la Ruta E64 forma parte del plan de obras públicas y bajo qué partida presupuestaria del Presupuesto 2025 se financia.

– Si se dio intervención a las autoridades del Espacio de Memoria La Perla, considerando el riesgo de que maniobras o movimientos de suelo afecten pruebas o indicios vinculados a personas desaparecidas durante la última dictadura.

– Qué costos desagregados tendrá la obra, ya que según trascendidos periodísticos el kilómetro de ruta alcanzaría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos.

– Si existen empresas interesadas en radicarse en la zona a partir de la obra y qué beneficios fiscales recibirían.

– Remisión de copia del acuerdo firmado entre el Gobierno de Córdoba y el Ministerio de Defensa de la Nación sobre la Reserva La Calera.

– Si el área a intervenir corresponde a zonas de conservación (Categoría I o II) conforme al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

– Si se realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), si intervino el Consejo Provincial de Ambiente (COPA) y si se convocó a audiencia pública o consulta ciudadana.

– Si existe un dictamen jurídico que avale la viabilidad legal de desafectar tierras protegidas.

“Estamos hablando de una obra que implica una inversión multimillonaria, con impactos ambientales y sociales, y que además se ubica en un sitio de memoria y justicia. Es imprescindible que el Ejecutivo brinde todas las explicaciones para garantizar transparencia y resguardo histórico”, sostuvo Gispert.

El legislador sostuvo finalmente, que “buscamos que la Legislatura disponga de información precisa para asegurar tanto el control de los recursos públicos como la protección del patrimonio ambiental y de los sitios vinculados a los derechos humanos”.

El legislador provincial, Walter Gispert (Frente Cívico). (Foto: Gentileza La Jornada / Archivo).

