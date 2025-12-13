Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Tres detenidos por venta de cocaína en el noroeste de la ciudad

Publicado

Una de las mujeres detenidas en barrio Autodromo, en Córdoba, acusada de comercializar drogas. (Foto: Gentileza FPA).

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos mujeres y un hombre, acusados de comercializar cocaína en la zona noroeste de la ciudad. Con sus detenciones fueron cerrados los tres puntos de venta que administraban.

El operativo se efectuó en tres puntos de venta de drogas ubicados en barrio Autódromo de la capital cordobesa. Las irrupciones tuvieron lugar en los domicilios ubicados en calle Manuel Calviño al 8100, Ángel Anticaglia s/n y Manuel Bordeu s/n.

Incendios

Durante el dispositivo, el Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza realizó las detenciones de tres narcomenudistas con antecedentes penales en materia de narcotráfico (un hombre de 38 años y dos mujeres de 35).

Los registros realizados por los investigadores y canes detectores de narcóticos, culminaron con la incautación de 463 dosis de cocaína, $270.100, una escopeta, tres balanzas digitales y otros elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Turismo

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, dispusieron el traslado de los detenidos y de las evidencias secuestradas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

DOS DETENIDOS EN LAS VARILLAS Y EL ARAÑADO

Efectivos de la FPA apresaron a dos hombres y secuestraron marihuana en las localidades de Las Varillas y El Arañado, en el interior provincial.

Epec

En total, se efectuaron cuatro allanamientos: tres en la ciudad de Las Varillas y uno en la localidad de El Arañado. Como resultado, fueron aprehendidos dos hombres de 25 y 26 años. En los inmuebles se incautaron varias dosis de marihuana, dinero y dos vehículos (un Ford Focus y un Audi), presuntamente utilizados para la logística del narcomenudeo.

Mackentor

Según las pesquisas, los detenidos empleaban la modalidad de “delivery” para comercializar drogas ilícitas, además de utilizar las propiedades allanadas como puntos de resguardo y de venta. Uno de los domicilios se encontraba a escasos metros de la Plaza Cívica y de la Municipalidad de Las Varillas.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Ramos Nápoli, ex asesor digital de Karina, hace pie en la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que será dirigida por el actual presidente de DIOXITEX S.A, Federico Ramos...

Hace 3 días

Noticias

Un ex jefe del Ejército afirma que la compra de aviones F-16 es una “política marketinera” del Gobierno

El ex jefe del Ejército teniente general (RE) César Milani cuestionó la compra de aviones caza F-16 a Dinamarca al sostener que es parte...

Hace 3 días

Noticias

Tras la protesta de estatales, se conforma una mesa de diálogo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

En medio de una masiva movilización de sindicatos estatales que rechazan la posibilidad de un nuevo aumento en los aportes previsionales, representantes gremiales fueron...

Hace 3 días

Noticias

Petri defendió la compra de los aviones F16

El ex ministro de Defensa Luis Petri reivindicó la compra de aviones F-16 por parte del Gobierno argentino, como forma de respaldar a sus...

Hace 2 días