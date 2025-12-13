Córdoba: Tres detenidos por venta de cocaína en el noroeste de la ciudad

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos mujeres y un hombre, acusados de comercializar cocaína en la zona noroeste de la ciudad. Con sus detenciones fueron cerrados los tres puntos de venta que administraban.

El operativo se efectuó en tres puntos de venta de drogas ubicados en barrio Autódromo de la capital cordobesa. Las irrupciones tuvieron lugar en los domicilios ubicados en calle Manuel Calviño al 8100, Ángel Anticaglia s/n y Manuel Bordeu s/n.

Durante el dispositivo, el Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza realizó las detenciones de tres narcomenudistas con antecedentes penales en materia de narcotráfico (un hombre de 38 años y dos mujeres de 35).

Los registros realizados por los investigadores y canes detectores de narcóticos, culminaron con la incautación de 463 dosis de cocaína, $270.100, una escopeta, tres balanzas digitales y otros elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, dispusieron el traslado de los detenidos y de las evidencias secuestradas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

DOS DETENIDOS EN LAS VARILLAS Y EL ARAÑADO

Efectivos de la FPA apresaron a dos hombres y secuestraron marihuana en las localidades de Las Varillas y El Arañado, en el interior provincial.

En total, se efectuaron cuatro allanamientos: tres en la ciudad de Las Varillas y uno en la localidad de El Arañado. Como resultado, fueron aprehendidos dos hombres de 25 y 26 años. En los inmuebles se incautaron varias dosis de marihuana, dinero y dos vehículos (un Ford Focus y un Audi), presuntamente utilizados para la logística del narcomenudeo.

Según las pesquisas, los detenidos empleaban la modalidad de “delivery” para comercializar drogas ilícitas, además de utilizar las propiedades allanadas como puntos de resguardo y de venta. Uno de los domicilios se encontraba a escasos metros de la Plaza Cívica y de la Municipalidad de Las Varillas.

