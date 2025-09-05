Córdoba: Trasladan dos tucanes Toco nacidos en el Parque de la Biodiversidad a la Reserva Natural Horco Molle de Tucumán

El Parque de la Biodiversidad de Córdoba, trasladó dos nuevos ejemplares de Tucanes Toco a la Reserva Experimental Horco Molle de Tucumán para su rehabilitación y futura liberación. El traslado, el tercero desde 2023, se realizó en el marco del convenio de trabajo en conjunto que lleva a cabo el Parque de la Biodiversidad con la Reserva Experimental de Tucumán, elevando a siete el número total de tucanes transferidos a este espacio, para el refuerzo poblacional de la especie en su hábitat natural.

Los dos individuos, que nacieron y crecieron bajo cuidado humano en el Parque de la Biodiversidad, fueron trasladados una vez que recibieron el alta sanitaria y conductual necesaria. Mientras que en la provincia vecina comenzarán un proceso de adaptación en un ambiente especialmente preparado para ellos, donde se les reforzará y enseñará las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza y alimentarse por sí mismos, huir de depredadores y buscar refugio, habilidades que pueden adquirirse en varios meses. Una vez que los tucanes sean considerados aptos para vivir en su hábitat natural, serán liberados dentro de las yungas tucumanas.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE TUCANES

Según cuenta la información municipal, en el Parque de la Biodiversidad vivían en jaulas separadas, desde el año 2017, una pareja de tucanes toco que ingresaron por decomiso, provenientes del tráfico ilegal y que llegaron a través de los órganos de aplicación.

En mayo de 2021, cuando el exZoo se convierte en Parque de la Biodiversidad, con sus nuevas características se crea el Área de Conservación y ahí los especialistas deciden hacer un control sanitario de ambos animales, comprobando que se trataba de una pareja de tucanes de ambos sexos, por lo cual se decide juntarlos.

En el lugar, y junto a las áreas de Nutrición y Bienestar Animal se reacondicionó el recinto donde vivirían ambos tucanes para mejorarles la calidad de vida, a la vez que “se genera una dieta adecuada para la especie, lo que provoca la estimulación y el bienestar de ambas aves, previo a su reproducción”.

Agrega el comunicado que “al tratarse de una especie nativa de Argentina, con sus poblaciones en declive y amenazada en ciertas regiones del país, el área de Conservación del Parque decidió sumarla a sus proyectos de conservación. Para alcanzar este objetivo se contactó con la Reserva Horco Molle, quienes venían trabajando en el Programa de Conservación del Tucán para la provincia de Tucumán, con el fin de sumarse al proyecto”.

Luego, a mediados de 2022 y luego de un fallido nacimiento de tres ejemplares, se reacondicionó un nuevo espacio para los tucanes. En el nuevo recinto y, sumado a la dieta equilibrada que ya venían recibiendo, se comenzó a notar un cambio positivo en la condición corporal de ambos individuos. “Gracias a esos cambios, en enero de 2023 se produce una nueva puesta de huevos fértiles de la pareja de tucanes. Teniendo en cuenta la experiencia anterior y conociendo sobre la dificultad que tiene la especie para reproducirse bajo manejo controlado, el área de Conservación decidió retirar los huevos y pasarlos a incubadora, colaborando de este modo con en el desarrollo de los mismos. De este modo, a los 20 días se produjo el nacimiento de los 2 primeros tucanes Toco dentro del Parque de la Biodiversidad. A partir de ese momento se generó un equipo de trabajo especializado en la alimentación de los dos pichones, llevando a cabo pesaje, registros diarios y un régimen de asistencia y alimentación cada dos horas a través de un títere con forma de tucán”.

Explica que “a medida que los tucanes fueron creciendo en tamaño, se modificó la alimentación y de espacio, pasando de la nursery a un lugar más amplio con sitios donde posarse y bañarse, logrando un mejor desarrollo muscular, y practicando sus primeros vuelos”.

Por esa vía, a fines de 2023, los primeros dos tucanes pasaran a una nueva etapa de rehabilitación en la Reserva Horco Molle ubicada en la Sierra San Javier, área natural protegida de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y un centro de conservación, educación ambiental y rehabilitación de fauna silvestre, “en cuya región geográfica la especie estaba extinta desde la década de los 90 y en la que recién en 2011 se volvieron a avistar algunos individuos”.

