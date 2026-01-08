Córdoba, tierra de festivales: un verano con altas expectativas y fuerte impacto turístico en toda la provincia

Con el inicio de enero, Córdoba vuelve a encender su calendario festivalero y las expectativas para el verano ya se reflejan en cifras concretas. La temporada arranca con indicadores positivos que anticipan un movimiento turístico intenso, impulsado por festivales y eventos que convocan a miles de personas y generan un impacto significativo en cada región de la provincia.

Uno de los primeros grandes hitos de la temporada es el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se desarrollará desde este 9 de enero hasta el 18 de enero y celebrará su 60º aniversario.

A días de su inicio, el evento ya muestra números récord, con más de 80.000 entradas anticipadas vendidas. Según datos de la organización, en el segundo día hábil de 2026 el volumen de tickets emitidos creció un 130% respecto del mismo período del año anterior, que ya había marcado un incremento interanual histórico.

Estas cifras anticipan una edición histórica y confirman el alto nivel de expectativa que despiertan los grandes festivales del verano cordobés.

FESTIVALES QUE IMPULSAN EL TURISMO Y LA ECONOMÍA LOCAL

El caso de Jesús María sintetiza una realidad que se replica en distintos puntos del territorio provincial. Los festivales constituyen un pilar clave del turismo en Córdoba, con impacto directo en el alojamiento, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios, además de generar empleo y fortalecer a proveedores locales vinculados a la producción de eventos.

Durante el verano, cada celebración moviliza miles de visitantes que consumen, se alojan y participan de propuestas culturales y recreativas, dinamizando la economía local y regional y beneficiando tanto a destinos consolidados como a pequeñas localidades del interior.

En este sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “los festivales forman parte de la identidad de Córdoba y son una herramienta estratégica para el desarrollo turístico. Cada evento genera movimiento, trabajo y oportunidades en todo el territorio, fortaleciendo a las economías locales y posicionando a la provincia como un destino elegido durante todo el verano”.

A lo largo de toda la temporada, Córdoba despliega una agenda diversa y federal, con festivales folklóricos, cuarteteros, gastronómicos y familiares que recorren el norte, el sur, las sierras y los valles. Eventos emblemáticos como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Bum Bum en la ciudad de Córdoba, el Festival Embalse “Un Canto a la Vida” en Calamuchita y numerosas fiestas populares en distintos puntos de la provincia refuerzan el perfil cultural de Córdoba y amplían la oferta turística para quienes la eligen como destino de vacaciones.

CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO: LA INDUSTRIA NARANJA

Los festivales forman parte de la denominada industria naranja, que integra cultura, turismo y deporte como sectores estratégicos de desarrollo.

En Córdoba, esta articulación se traduce en una agenda sostenida de eventos que genera oportunidades para artistas, técnicos, productores, emprendedores y trabajadores vinculados a la actividad cultural y turística, a partir del trabajo conjunto entre el sector público, el privado y las comunidades locales.

En este contexto, el Banco de la Provincia de Córdoba acompaña la agenda de festivales y espectáculos de verano en toda la provincia con promociones especiales que facilitan el acceso del público a las principales propuestas culturales.

A través de la tarjeta Cordobesa, tanto Visa como Mastercard, los clientes pueden acceder a la compra de entradas en cuotas sin interés para numerosos eventos del calendario estival, además de beneficios en espectáculos teatrales y servicios vinculados al turismo, fortaleciendo el disfrute de la temporada y el movimiento turístico en todo el territorio provincial.

UN VERANO QUE SE PROYECTA MÁS ALLÁ DE ENERO

La intensidad festivalera se extiende más allá de enero, con propuestas para febrero como Cosquín Rock, los corsos y carnavales en distintas localidades, la Fiesta Nacional del Trigo en Leones, el Festival de Peñas de Villa María y otras celebraciones culturales y musicales que mantienen activo el flujo turístico durante febrero y consolidan el impacto económico a lo largo de toda la temporada.

Así, Córdoba vuelve a vivir un verano atravesado por la música, las tradiciones y el encuentro, confirmando que los festivales no solo son expresiones culturales y de identidad, sino también una de las principales herramientas para el desarrollo turístico, económico y social de la provincia.

