Noticias

Córdoba: Taxistas presentan amparo contra la ordenanza que habilita a Uber y Cabify

Publicado

Imagen ilustrativa.

El Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba, que conduce Héctor Miguel Arias, presentó una Acción de Amparo contra la Ordenanza N° 13.549, que habilita la operación de aplicaciones extranjeras de transporte en la ciudad de Córdoba. Entre otras, estas apps son Uber y Cabify. La presentación se realizó con el patrocinio de los abogados laboralistas Jimena Vanelli y Carlos Emanuel Cafure.

Con el amparo, los taxistas buscan frenar el avance de estas plataformas y preservar los empleos de los choferes de taxi. “Con la entrada en plena vigencia de esta ordenanza se deja al borde de la extinción al taxi, y eso no lo vamos a permitir a nivel gremial”, señalaron desde la organización.

El sindicato, por vía de un comunicado, también cuestionó que “ningún sector político en Córdoba protege al taxi, pese a los antecedentes negativos que estas firmas tienen en distintos lugares del mundo”.

Para la conducción gremial, la normativa aprobada en el Concejo Deliberante refleja una política que “pone los intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales en materia de transporte”.

La estrategia sindical combina la vía judicial con la presión gremial. “Nuestra posición fue y seguirá siendo clara: el taxi no puede ser reemplazado ni arrasado por plataformas que operan con reglas desiguales. Defenderemos cada puesto de trabajo y la continuidad del taxi como servicio público automotor. Si la política no protege a los trabajadores, lo haremos nosotros en la calle y en la justicia”.

