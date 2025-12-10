Córdoba: También vacunan contra el dengue en los centros de salud municipales

El Gobierno de Córdoba dispuso la extensión de la vacunación de manera espontánea contra el dengue a personas de 15 a 59 años, en 13 departamentos priorizados. En ese marco, el municipio de la Capital Provincial dispuso acompañar la medida, habilitando la vacunación a través de los hospitales y centros de salud municipales.

La medida se enmarca dentro de la estrategia escalonada iniciada el año pasado. En una primera etapa, la vacuna fue destinada a personal esencial y a personas con antecedentes de internación por dengue. Desde octubre de este año, se incorporó progresivamente a adolescentes de 15 a 17 años y a jóvenes de hasta 24. Ahora, se completa la inclusión del grupo objetivo de 15 a 59 años, conforme a los criterios epidemiológicos provinciales.

Apunta el comunicado de prensa municipal que “la propuesta focalizada responde a la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención, disminuir la carga de enfermedad sintomática y reducir el impacto en personas con mayor riesgo asociado al virus del dengue”.

A su vez, se continuará vacunando a aquellas personas de entre 4 a 59 años que hayan cursado internación por dengue (al menos 24 horas). Para poder vacunarse, tienen que haber transcurrido 6 meses desde el inicio de síntomas.

Quienes se encuentren dentro de ese grupo, recibirán un aviso por Ciudadano Digital (CIDI) cuando su dosis esté disponible y podrán vacunarse presentando dicha notificación y su DNI en cualquiera de las instituciones municipales dispuestas a tal fin.

No podrán acceder a la vacunación personas gestantes y en período de lactancia; personas con inmunodeficiencias o bajo tratamientos inmunosupresores; quienes tengan VIH con compromiso de la función inmune. Quienes hayan recibido inmunoglobulinas o hemoderivados, deberán aguardar al menos 6 semanas, preferentemente 3 meses.

De igual modo, se pospone la vacunación en aquellas personas que cursen enfermedades agudas, moderadas o graves y en los casos de trombocitopenia o trastornos hemorrágicos, se evaluará la aplicación con indicación médica.

Quienes deseen vacunarse pueden presentarse sin turno en los espacios habilitados, portando su DNI donde se acredite edad, domicilio en la provincia y residencia en alguno de los departamentos priorizados.

El municipio dispone de distintos puntos donde poder vacunarse, entre los que se encuentran el Hospital Infantil Municipal de Córdoba – Dr. Sixto Gerardo González y el Hospital Príncipe de Asturias, además de los siguientes Centros de Salud:

-N°5 de Yofre Norte (René de Clairiac 1875)

-N°13 de Hipólito Irigoyen (Nicolás Avellaneda 3571)

-N°21 de Márquez de Sobremonte (Nuflo de Aguilar 563)

-N°26 de La Madrid (Francisco Gurruchaga 785)

-N°30 de Villa Páez (Emilio Coni 1050)

-N°34 de 9 de Julio (Huarpes, Coquena 7850)

-N°37 en José Ignacio Díaz (Pedernera 2734).

-N°40 de Las Flores (Av. Armada Argentina 105)

-N°47 en Coronel Olmedo (Pascual Ruis Huidobro 5848)

-N°50 en Villa Adela (Gabriela Mistral 4711)

-N°57 IPV Argüello (Fermín Martín 7637)

-N° 58 en Maldonado (Martín Cartechini esq. Blas Parera)

-N°77 en Don Bosco (Av. Santiago Costamagna)

-N°79 Albert Sabin (Cam. San Antonio km 7,5)

-N°90 Ituzaingó Anexo (James Frank 5500)

-N°91 Villa Bustos (Ancasti 5634)

-N°97 de Cabildo (Macachín 2187)

