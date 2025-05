Córdoba: Stellantis inició en Córdoba la producción de su pick-up Titano

El grupo Stellantis invertirá 385 millones de dólares e incorporará 1.800 nuevos empleados, 50% de los cuales serán mujeres, para producir la pick-up Titano. Se inicia también el desarrollo del motor MultiJet 2.2 de producción nacional que comenzará a equipar a modelos de Stellantis en 2027. Del acto realizado en la planta de Fiat, en Ferreyra, también participó el gobernador Martín Llaryora.

La automotriz indicó que “la iniciativa forma parte de un proyecto aún mayor que involucra la producción de una nueva familia de vehículos en Argentina con el objetivo de transformar al Polo Industrial Córdoba en un hub de pick-ups para exportar a toda la región”.

También señaló que “se inicia el proyecto de producción de un motor en el Polo Industrial Córdoba. Se trata del Multijet 2.2, un propulsor confiable y robusto, atributos comprobados en otros modelos de Stellantis y que es muy valorado por los clientes de este tipo de vehículos de trabajo”.

Agregó la información que “la implementación de este gran desarrollo en un segmento tan competitivo requirió la inversión de US$ 385 millones destinados a nuevos componentes, motores de primera calidad y a la incorporación de 1.800 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 50% serán mujeres. De esta forma, la planta de Ferreyra no sólo producirá más, sino que lo hará mejor, es decir, con mayor integración local y alineado con los principios de diversidad e inclusión”.

Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis Sudamérica, apuntó que “Fiat Titano, que es mucho más que un nuevo modelo, es parte de una estrategia industrial de largo plazo que tiene como objetivo posicionar al Polo Industrial Córdoba como un verdadero hub regional de pick-ups. Nuestra planta no se moderniza solo para producir más, sino para producir mejor: con mayor integración local y una calidad que está en permanente evolución”.

En tanto, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, afirmó que “el Polo Industrial Córdoba escribe un nuevo capítulo en su rica historia gracias a la potencia productiva de Stellantis, especialista mundial en chasis, y su vasta experiencia en pick-ups de otros segmentos con especialistas regionales como Brasil y México. Pero esto no sería posible sin el know how de un gran equipo de personas de nuestra planta de Ferreyra que produce el modelo más elegido por los argentinos de los últimos 4 años, nuestro querido Fiat Cronos”.

El gobernador Martín Llaryora participó del anunció del grupo Stellantis. “Es la mejor noticia industrial que Argentina tiene en mucho tiempo”, destacó Llaryora, al tiempo que resaltó las virtudes de Córdoba para atraer este tipo de inversiones: “No es casualidad que sea Córdoba, acá no hay casualidades, acá hay causalidades”. En este sentido, Llaryora destacó las ventajas comparativas que tienen la provincia y la ciudad de Córdoba, sobre todo a partir del trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y el Municipio capitalino para facilitar la radicación de nuevos proyectos e industrias.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, de Justicia y Trabajo, Julián López; Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabian López; el presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso; y el viceintendente Javier Pretto; entre otros.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.