Córdoba: Solo el último fin de semana se movilizaron unas 416 mil personas

“La provincia elegida en el país”. Con estas palabras definió a Córdoba en este verano el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. Es que finalizado el último fin de semana, los números así lo indican: se movilizaron unos 416 turistas por toda la provincia.

Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca fueron los más concurridos.

Según el relevamiento realizado por la Agencia Córdoba Turismo, Villa Carlos Paz estuvo al 85% (categorízados 90%), Villa Rumipal 80%, Santa Rosa de Calamuchita 95%, Villa General Belgrano 95% (categorizados 98%), Villa Cura Brochero 70%, Mina Clavero 75% y Nono 85%.

En tanto que Jesús Maria reportó un 100%, Colonia Caroya un 90%, Alta Gracia estuvo al 70%, Miramar 87%; y La Falda, Villa Giardino y La Cumbre al 70%, mientras que Potrero de Garay registró un 65% y Achiras 90%.

Además de sus bellezas naturales y distintivos gastronómicos, el arranque de distintas fiestas y festivales -al igual que el fuerte cronograma de eventos que tiene la provincia- fueron los atractivos principales que impulsaron el movimiento.

