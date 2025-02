Córdoba: Siciliano le apuntó al gobierno de Milei por los cortes de luz

El legislador provincial, Miguel Siciliano (Hacemos Unidos por Córdoba) metió este lunes el tema de las obras de infraestructura y el sentido del superávit fiscal en la disputa política en medio del año electoral. Lo hizo luego de la repetición de cortes de luz en distintos lugares del país por deficiencias de transporte eléctrico. “Hoy en la Argentina se quedaron sin luz Chaco, Formosa, Tucumán, Corrientes y Misiones, y solo unas horas antes fue la región de Cuyo, Mar del Plata y el norte de Santa Cruz. ¿Cuánto creen que puede durar nuestro país sin obras de infraestructura?”, planteó en su posteo en la Red X, que fue publicado al repostear uno de La Política Online que se titula “El gobierno dejó sin luz al norte del país para que no le explote el Conurbano”.

La referencia del legislador del oficialismo provincial se produce horas después de que los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro (UCR) reclamaran al Ejecutivo nacional obras de transporte de energía para evitar los colapsos en el servicio eléctrico. Con la ola de calor, el NEA sufrió la caída de la provisión en el pico de consumo. También hubo incidentes en Cuyo, Santa Cruz, y Córdoba. En la anterior crisis climática, a fines de enero, también falló el sistema de transporte y hubo colapsos en el NEA, Córdoba, el AMBA y otros distritos.

En esa línea, le apuntó al diputado nacional y hombre de Karina Milei en Córdoba: el diputado nacional, Gabriel Bornoroni: “Te hago este planteo con absoluta madurez y sin chicanas mezquinas. Te lo planteo como diputado nacional que sos, que debes representar a nuestra provincia. Espero que puedas transmitirlo y lograr que el presidente (Javier Milei) entienda la necesidad de no abandonar a las provincias y municipios en desarrollos estratégicos para que nuestro país progrese”.

Siciliano señaló, además, que “no se trata solo de las inversiones en infraestructura eléctrica. No invertir en rutas, ya sea en su mantenimiento o en nuevas rutas para sacar la producción; no invertir en darle tecnología y eficiencia a la administración de los estados; no invertir en obras de gas, energía limpia o en obras viales solo provocan atraso, retroceso económico y muerte”.

Resaltó, en otro tramo de su posteo, uno de los “caballitos de batalla” del cordobesismo: “No debemos confundir el significado de la palabra superávit. Córdoba es una provincia que hace 20 ejercicios consecutivos (20 años) que tiene superávit fiscal, porque sus cuentas están en orden, pero fundamentalmente porque nunca dejó de invertir en infraestructura”.

Siguió diciendo que “es justamente esa inversión la que transformó a Córdoba en la provincia más potente del país. Hoy nuestro gobierno sigue haciendo obras, prestando servicios y avanzando en cada rincón de la provincia. Hoy, nuestra Córdoba no para pese al contexto nacional. Si la argentina insiste con el falso concepto de superávit, que pareciera ser solo el de tener cuentas en orden, en poco tiempo más vamos a ser un país que no cuente con las herramientas necesarias para ser competitivo”.

Por último, afirmó que “no digo esto con ánimo de promover la grieta en qué nos han metido a todos, kirchneristas y libertarios, lo hago desde el sentido común. Superávit no es solamente cuentas en orden, dejando que todo lo demás se arruine. Superávit es tener un estado eficiente, que pueda invertir y dar respuestas a la gente, teniendo los números en orden”.

