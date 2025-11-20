Córdoba: Shakira suma un nuevo show el lunes 15 de diciembre y las entradas estarán a la venta desde este viernes

La cantante colombiana Shakira agregó una nueva fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para el lunes 15 de diciembre, en lo que será la última fecha en la Argentina. Las entradas estarán a la venta este viernes 20 de diciembre, a las 10:00, únicamente en Entradauno.com con 6 cuotas sin interés con BanCor.

Estos conciertos se suman a los previstos en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, los cuales fueron agotados, y la nueva función del 11 de diciembre; y el show del domingo 14 de diciembre, también en el Kempes.

Con este anuncio Shakira suma siete shows en el año en la Argentina, ya que en marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos conciertos impecables agotando todas las localidades.

La locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo que la artista colombiana tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Hasta la fecha, 64 de los conciertos han recaudado más de 327,4 millones de dólares y vendido más de 2,5 millones de boletos, estableciendo un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

Con producción de Fénix Entertainment, es también la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre.

Las cifras incluyen su histórica serie de 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el mayor número de shows consecutivos que cualquier tour ha ofrecido en este emblemático recinto, vendiendo 65.000 boletos por noche, sumando un total de 780.000 personas.

Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras.

En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).

Es la artista latina femenina más vista, y una de las diez artistas más vistas en YouTube de todos los tiempos, con más de 27 mil millones de visualizaciones acumuladas. Además, es la artista latina femenina más escuchada en la historia de Spotify.

Finalmente, se recuerda que, en marzo de 2024 Shakira lanzó su duodécimo álbum de estudio, “Las Mujeres Ya No Lloran”, recibiendo excelentes críticas, ya que el álbum es un testimonio de su resiliencia y fortaleza, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

