Córdoba selló alianza con Civitatis para llevar su oferta turística a más de 40 millones de viajeros de todo el mundo

Córdoba sigue apostando por la internacionalización de su oferta turística y en esta línea, la Agencia Córdoba Turismo selló una alianza estratégica con Civitatis, (https://www.civitatis.com/ar) la plataforma on line líder mundial en excursiones y actividades turísticas en español, para integrar a prestadores locales a su red global.

El acuerdo busca incorporar las principales experiencias turísticas de la provincia —visitas guiadas, excursiones, actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza, entre otras— al catálogo de Civitatis, que hoy incluye más de 95.000 actividades en 160 países y cuenta con una comunidad de más de 40 millones de viajeros.

El lanzamiento de esta iniciativa se concretó con una reunión en la que participaron más de 40 operadores turísticos cordobeses, junto a Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y Nicolás Posse, country manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo para Chile y Uruguay.

“Córdoba es uno de los destinos más relevantes para nosotros en Argentina, por la variedad y calidad de su propuesta: naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento. Por eso queremos sumar a más prestadores locales a nuestra plataforma y brindarles visibilidad internacional”, explicó Posse.

“Estamos comprometidos con incorporar experiencias que cumplan con altos estándares de calidad, seguridad e interés para el viajero. Nuestra plataforma es una vidriera global para quienes buscan vivir lo mejor de cada destino”, agregó.

Por su parte, desde la Agencia Córdoba Turismo también destacaron el impacto potencial de la iniciativa.

“Este acuerdo nos permite mostrar al mundo lo mejor del turismo cordobés a través de una plataforma de gran alcance internacional. De este modo, queremos seguir generando oportunidades para el sector y atraer a más visitantes de otras latitudes”, expresó Capitani.

UNA VIDRIERA PARA EL TURISMO CORDOBÉS

La alianza representa una oportunidad concreta para los prestadores turísticos de las distintas localidades cordobesas, quienes podrán integrar sus propuestas a una plataforma con fuerte presencia en América Latina y Europa.

Actualmente, Civitatis opera en más de 4.000 destinos y se posiciona como un referente global en el turismo de habla hispana. El proceso de incorporación a la plataforma implica una curaduría rigurosa, donde se evalúan criterios como calidad del servicio, seguridad, valor diferencial y atractivo para el viajero internacional.

CIVITATIS

Civitatis es la compañía líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, con más de 95.000 actividades en 4.000 destinos repartidos en 160 países. Desde su fundación en 2008, más de 40.000.000 personas han llenado su viaje con los tours de Civitatis.

