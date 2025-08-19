Conéctate con nosotros

Córdoba: Seis allanamientos y tres detenidos por venta de cocaína

Publicado

Droga secuestrada en un operativo desarrollado en el sudeste de Córdoba Capital. (Foto: FPA).

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó seis allanamientos y detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda que vendía cocaína y otros estupefacientes en el barrio Nicolás Avellaneda, en el sudeste de Córdoba Capital.

El operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal (MPF) permitió incautar 235 dosis de marihuana y 133 de cocaína, dinero y elementos relevantes para la causa. En los allanamientos fueron apresadas dos personas.

Mientras que el último investigado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos metros (sobre Pasaje Público esquina Manuel Fraga). No presentó resistencia y entre sus pertenencias se secuestraron 36 envoltorios de cocaína listos para la venta, pastillas de Rohypnol y dinero.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.

TENÍA LIBERTAD CONDICIONAL Y FUE APRESADO VENDIENDO DROGA  

Tras varios meses de investigaciones, la FPA realizó un allanamiento, que culminó con la detención de cinco personas mayores de edad y el secuestro de estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

Cabe destacar que el principal investigado tenía antecedentes penales por la Ley 23.737 y contaba en la actualidad con libertad condicional. Durante el procedimiento, los efectivos policiales apresaron a otros dos hombres y dos mujeres.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Pedro Escobar s/n de barrio Cooperativa El Progreso. En los registros, los investigadores lograron el secuestro de 344 dosis de marihuana, 27 de cocaína y elementos de interés para la causa.

News

Cinco detenidos en un operativo anti-drogas en la Cooperativas El Progreso, en Córdoba Capital. (Foto: FPA).

