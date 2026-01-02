Córdoba: El municipio informó de millonarios secuestros de pirotecnia ilegal, pero igual su uso fue extendido en toda la ciudad

La Municipalidad de Córdoba informó que realizó 1.200 operativos de control y secuestró más de 155 millones de pesos en mercaderías, ofertadas ilegalmente durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El mayor volumen se capturó en vísperas de la Nochebuena y el 85 por ciento fueron artículos de pirotecnia. Sin embargo, el uso de pirotecnia fue intenso y extendido en toda la Capital Provincial durante ambas festividades.

Los operativos se desplegaron en el área central y distintos sectores de la ciudad, incluyendo Centro, Ruta 20, todos los nudos de la avenida Circunvalación, Villa Libertador, Peatonal de Córdoba, Arco de Córdoba y la zona de Bv. Fuerza Aérea, “abarcando puntos de alta concentración y circulación masiva de personas”, señala la información oficial.

Dice el comunicado de prensa del gobierno municipal que “resultó clave la colaboración de la Cámara de Comercio, que aportó información relevante sobre los puntos críticos de la ciudad. A la par, se recibieron más de 2.000 reclamos a través de redes sociales, la línea 103 y la plataforma Vedi”.

Resalta el informe que “en comparación con el año 2024, se registró un 60 por ciento más de secuestros”. Los trabajos se realizaron en el marco del Programa Pirotecnia Cero, que articula esfuerzos municipales entre el Ente de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno, y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

