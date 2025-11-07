Conéctate con nosotros

Córdoba: Se realizarán jornadas de vacunación antirrábica gratuitas en 10 barrios

Publicado

Imagen ilustrativa.

Durante el mes de noviembre, la Municipalidad de Córdoba realizará jornadas de vacunación antirrábica gratuita para gatos y perros en diez barrios. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

El municipio solicitó que “los tutores de los animales de compañía deben llevar los gatos en bolsa de red, canil o transportador y los perros deben presentarse con collar y correa. En el caso de que pesen más de 15 kg deberán concurrir con bozal”.

Cabe señalar que, tanto perros como gatos, pueden vacunarse contra la rabia a partir de los tres meses de edad y que debe haber pasado un año desde la colocación de la última dosis de la misma vacuna. El municipio pidió que, “en lo posible, se asista con el carnet de vacunación de cada animal”.

CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN

-Sábado 8 de noviembre de 09:00 a 12:00 horas en el Centro Vecinal Müller (Feliciano Chiclana 3543) y de 17 a 20 horas en la Pérgola del Parque de las Tejas (Chacabuco y Bolivia).

-Martes 11 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas en el Centro Vecinal Altamira (Río Segundo 940).

-Jueves 13 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas en la plaza Barrio La Esperanza (Armada Argentina 3155).

-Sábado 15 de noviembre de 09:00 a 12:00 horas en el Polideportivo de Parque Futura (Pinar del Río 3121).

-Martes 18 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas en barrio Horizonte Universitario (calle Pública 8 entre A y B).

-Jueves 27 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas en Plaza Gregoria Matorras (República de Siria y Juez Barraco).

-Viernes 28 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas en el Polideportivo Social Mariano Fragueiro (Mackay Gordón esquina José Mendivil).

-Sábado 29 de noviembre de 09:00 a 12:00 horas en el Centro Vecinal de barrio San Antonio (Eugenio de Igarzabal 568 esquina Francisco Blanco).

