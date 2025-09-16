Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con un mismo objetivo: reclamar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, fundamental para garantizar el futuro de la universidad pública”. La concentración de la comunidad universitaria se realizará a partir de las 13:00 en el Monumento de la Reforma, en la Ciudad Universitaria de Córdoba Capital, desde donde marcharán hasta Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, donde a las 15:30 se desarrollará el acto principal.
Allí estarán las autoridades universitarias, los gremios docente y no docente de la UNC, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), sectores de la salud, la CGT Córdoba y las CTA, partidos políticos y movimientos sociales, entre otros sectores. La marcha de la UNC confluirá con la que realizarán la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Villa María (UNVM), que tiene una sede en esta ciudad.
La convocatoria de la UNC se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La fecha elegida coincide con el debate que la Cámara de Diputados llevará adelante sobre el veto presidencial a la mencionada ley.
Por su parte, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC), integrante de la Federación de Asociaciones de base (FEB) convocó a la marcha y denunció que “la propuesta de Ley de Presupuesto presentada por el presidente Javier Milei supone una baja del presupuesto real para las universidades, no solo porque anuncia 4,8 billones cuando se necesitan 7,3 billones, sino porque también quita la movilidad de las asignaciones familiares y todos los artículos principales de la Ley Zona Fría”.
Agrega que “el artículo 30 del Presupuesto pretende derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que establece el 6% del PBI a educación; los artículos 5, 6 y 7 de la Ley que regula el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el artículo 52 del Fondo de la Ley Técnico Profesional”. Por último, resalta que “por si fuera poco, el Presupuesto tiene una cláusula de equilibrio fiscal que dice que si se recauda menos de lo esperado, se recortan partidas”.
EN EL CONGRESO
Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizarán la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.
Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrirán las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente al parlamento nacional para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados habrá sesión para tratar esos proyectos de la oposición.
De ratificarse las leyes, ambas pasarán al Senado, donde se encaminan a convertirse en ley pese a los vetos que había impuesto el presidente Javier Milei.
“Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas”, sostuvo la central obrera en la previa.
Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado kirchnerista Hugo Yasky sostuvo que “coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos”.
La sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro desde las 7 hasta el jueves a la misma hora.
Paralelamente, el sindicato del sector APyT convocó a una concentración, ese mismo día, a las 12.30, desde la puerta del Garrahan, en Combate de los Pozos 1881, para marchar hacia el Congreso.
La marcha se definió después de que Milei vetara el jueves pasado la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos para el funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023.
Diputados buscará ahora insistir con el proyecto, como ya hizo en el caso de la ley de emergencia en Discapacidad.
