Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con un mismo objetivo: reclamar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, fundamental para garantizar el futuro de la universidad pública”. La concentración de la comunidad universitaria se realizará a partir de las 13:00 en el Monumento de la Reforma, en la Ciudad Universitaria de Córdoba Capital, desde donde marcharán hasta Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, donde a las 15:30 se desarrollará el acto principal.

Allí estarán las autoridades universitarias, los gremios docente y no docente de la UNC, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), sectores de la salud, la CGT Córdoba y las CTA, partidos políticos y movimientos sociales, entre otros sectores. La marcha de la UNC confluirá con la que realizarán la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Villa María (UNVM), que tiene una sede en esta ciudad.

La convocatoria de la UNC se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La fecha elegida coincide con el debate que la Cámara de Diputados llevará adelante sobre el veto presidencial a la mencionada ley.

Por su parte, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC), integrante de la Federación de Asociaciones de base (FEB) convocó a la marcha y denunció que “la propuesta de Ley de Presupuesto presentada por el presidente Javier Milei supone una baja del presupuesto real para las universidades, no solo porque anuncia 4,8 billones cuando se necesitan 7,3 billones, sino porque también quita la movilidad de las asignaciones familiares y todos los artículos principales de la Ley Zona Fría”.

Agrega que “el artículo 30 del Presupuesto pretende derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que establece el 6% del PBI a educación; los artículos 5, 6 y 7 de la Ley que regula el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el artículo 52 del Fondo de la Ley Técnico Profesional”. Por último, resalta que “por si fuera poco, el Presupuesto tiene una cláusula de equilibrio fiscal que dice que si se recauda menos de lo esperado, se recortan partidas”.

EN EL CONGRESO

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizarán la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.