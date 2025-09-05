Córdoba: Se realiza el “Encuentro de Feminismos en nuestro territorio”

Este sábado 6 de septiembre, entre las 9 y las 18, se realizará el “Encuentro de Feminismos en nuestro territorio”. La actividad se desarrollará en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), en la Ciudad Universitaria (UNC), en Córdoba Capital.

El comunicado de prensa explica que el objetivo del encuentro es “reconocer las fuerzas de los feminismos en nuestros territorios, así como nuestras formas de resistencias y de hacer, en el camino de rearticular y reconstruir confianzas políticas”.

Detalla luego, que debatiremos en grupos a lo largo del día, compartiremos almuerzo y merienda, para luego socializar lo surgido del diálogo en una reunión plenaria”.

Recuerda también que “desde 2024, un grupo de feministas preocupadas y movilizadas ante la hostilidad política y avasallamiento de derechos conquistados en nuestro país y en el mundo, nos reunimos en mateadas para analizar nuestros presentes urgentes. Producto de este proceso de intercambio, surge la necesidad de dialogar más extensivamente sobre qué está pasando en Córdoba, qué estamos haciendo desde los feminismos y qué podemos y queremos hacer juntes”.

Agrega la convocatoria que “reconociéndonos parte de la genealogía e historia de lucha de los feminismos populares, antifascistas, anticapitalistas, trans, disidentes, lésbicos, antirracistas, campesinos, anticolonialistas, comunitarios, anticlericales, antiextractivistas e internacionalistas, construimos desde abajo una instancia colectiva, autogestiva y horizontal a la que se sumarán compañeras y compañeres de distintos puntos de Córdoba, buscando conectar nuestras intervenciones e iniciativas territoriales y locales, con las luchas a nivel nacional y la acción global antifascista”.

Para consultas, se puede escribir a: [email protected]

