Córdoba: Se presenta la obra “Debe ser el humo”

El sábado 21 y 28 de junio, a las 21.30, en el Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541, Córdoba Capital) se presenta la obra “Debe Ser El Humo”, enmarcada en la poética del absurdo, y dirigida por Romina Oslé.

En la obra actúan Brenda Vicente, Guadalupe Lanusse y Luca Solé. La entrada general se obtiene por $12.000 y las anticipadas por $10.000 (Reservas al 1165247088). En tanto, estudiantes y jubilados abonan $9.500. Los tickets se pueden obtener en Antesala.

La información de prensa sobre la obra dice que “Iván, Elena y Sonia construyen una cotidianeidad tan pueril como inquietante. sostienen una lógica interna destinada a fallar. Todo es terrible. Todo está reglado. Las palabras y las acciones son desesperadamente contradictorias. El vínculo que los une no es reconocible. A la superficie sólo emerge la asfixia de tenerse cerca. Están reducidos al mínimo de la existencia, pero no lo admiten, se resisten. Juegan para soportar el tiempo; festejan para romper lo circular; se encierran para no afrontar la realidad. ¿Qué es lo real? ¿Vamos a jugar?”

FICHA TÉCNICA

Actúan: Brenda Vicente, Guadalupe Lanusse y Luca Solé.

Diseño de luces: Fernando Raíces Diseño Vestuario y Escenografía: Eli Itovich.

Reposición Vestuario: Lihuen Savegnago.

Realización de Escenografía: Daniel Aimetta.

Asesoramiento Sonoro: Petra Donn.

Diseño gráfico: Juan Pablo Rodríguez.

Producción: LugarOtro Estudio Teatral y Luca Solé.

Dramaturgia: Teo Ibarzábal, Ana Iglesias, Eva Leanza y Romina Oslé Asistencia de dirección: Cata Cufre Talmon.

Asistencia Artística/ Producción: Violeta Parodi.

Dirección: Romina Oslé.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.